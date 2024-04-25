كنز مدفون وقبر حير العماء بالسويد.. ما القصة؟

اكتشف علماء آثار سويديون مؤخرًا قبرًا يعود تاريخه إلى القرن الثاني عشر خلال عملية حفر أثرية، وعثروا معه على كنز مدفون.

أعلن متحف مقاطعة يونشوبينغ عن الاكتشاف، وقال المسؤولون إنه خلال حفر قبر في كنيسة قديمة في جزيرة فيسينجسو السويدية تم اكتشاف هذا القبر والكنز المدفون .

وعثر داخل القبر على العملات المعدنية في قبر رجل يعتقد الخبراء أن عمره كان يتراوح بين 20 و25 عاما عندما توفي، تم إنتاج القطع المعدنية بين عامي 1150 و1180.

وفي الفيديو التالي نكشف قصة اكتشاف قبر داخل كنيسة بالسويد يحتوي علي كنز مدفون من العملات المعدنية التي يعود عمرها علي عام ١١٥٠ ….