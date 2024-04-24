مستشار الأمن القومي الأمريكي: التقارير عن مقابر جماعية في غزة مزعجة للغاية

أكد مستشار الأمن القومي الأمريكي، أن التقارير عن مقابر جماعية في قطاع غزة مزعجة للغاية، وذلك وفقا لنبأ عاجل، عبر فضائية “القاهرة الإخبارية”.

وأشار مستشار الأمن القومي الأمريكي إلى أنه شهدنا زيادة ملحوظة في المساعدات الإنسانية لغزة منذ أن تحدث بايدن مع نتنياهو، مؤكدا أنه نحتاج إلى زيادة أكبر واستمرارية للمساعدات الداخلة إلى قطاع غزة.

وتابع مستشار الأمن القومي الأمريكي، أنه على حماس أن تفرج فورا عن المحتجز الأمريكي الذي بثت الفيديو الخاص به اليوم، مؤكدا أنه سأتجنب التكهن بشأن ما ستقوم به إسرائيل في رفح الفلسطينية نظرا لكثرة التقارير المتباينة.

وأضاف مستشار الأمن القومي الأمريكي، أنه منخرطون في مفاوضات مع إسرائيل بشأن العملية المحتملة في رفح الفلسطينية، مؤكدا أنه تم فتح بعض المعابر مع شمال قطاع غزة وهذه خطوة جيدة.