نقيب معلمي المنوفية يهنئ الزناتي لتجديد الثقة رئيسا لاتحاد المعلمين العرب

تقدم باسم خميس، نقيب المعلمين بالمنوفية، بالتهنئة لخلف الزناتي نقيب المعلمين، بمناسبة انتخابه رئيساً لاتحاد المعلمين العرب للدورة الثالثة على التوالي .

جاء ذلك في الانتخابات التي أجريت خلال جلسات المؤتمر العام لاتحاد المعلمين العرب في دورته الحادية والعشرين والذي تستضيفه دولة المغرب.

وأوضح نقيب المعلمين بالمنوفية أن انتخاب الزناتي للمرة الثالثة يعكس ثقة العالم العربي في الدور المصري بالإقليم وخاصة دورها في دعم العملية التعليمية بالمناطق التي عانت من ويلات الارهاب بالعالم العربي، مؤكدا على دور التعليم في تجفيف منابع الارهاب ومحاربة الفكر المتطرف.

وأشاد باسم خميس بجهود خلف الزناتي نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب منذ توليه رئاسة الاتحاد حيث عمل على خدمة العملية التعليمية عربيا إلى جانب العمل وحدة الحركة النقابية عربيًا وتعزيز التعاون بين المنظمات في المنطقة فضلا عن دعم المعلم العربي ومشاركته في كل ما يخص تطوير المنظومة التعليمية.