الهلال الأحمر: تم الحفاظ على الميزانية الخاصة للطائرات التى تقل المساعدات لغزة

قال الدكتور لطفي غيث مدير العمليات بالهلال الأحمر المصري أنه يتم الحفاظ على الميزانية الخاصة للطائرات التى تقل المساعدات وذلك عن طريق سرعة إلاخلاء بكفاءة عالية.

وأضاف لطفى غيث خلال حواره مع برنامج "على مسئولتي" تقديم الأعلامى أحمد موسى عبر قناة “صدى البلد”، مطار العريش يضم مجموعة من الموظفين والمتطوعين يعملون بالتنسيق بينهم كل 8 ساعات لتقديم خدمه مميزة.

وأكد مدير العمليات بالهلال الأحمر المصري أن عملية إخلاء المساعدات أهم من استقبال المساعدات وتم التأكيد عن أن تكون فرق الاستقبال.

48 ترلة

وأوضح الدكتور لطفي غيث أن حمولة الطائرة الكبيرة تستوعب حولى 48 عربة نقل كبيرة"ترله".

وأشار مدير العمليات بالهلال الأحمر المصري أن مصر نجحت فى أن يتم الاستعانة بمجموعة مدنية للعمل فى مطار العريش العسكرى، معقبا:" يوجد فريق مجهز على مدار ال 24 ساعة لتنفيذ مهما إخلال طائرات المساعدات.

وأكد الدكتور لطفي غيث مدير العمليات بالهلال الأحمر المصري أن الكفاءة والسرعة سهل على الدول المتبرعة بالمساعدات على إرسال طائراتها.