عجز بقيمة 2 مليار.. ناقد رياضي يصدم جماهير الزمالك

كشف الناقد الرياضي محمد البنهاوي مفاجأة غير سارة لجمهور الزمالك بشأن الأزمة المالية عبر حسابه بموقع فيسبوك.

و قال محمد البنهاوي مع تصريحات مع الإعلامي ابراهيم عبد الجواد : "النادي فيه عجز بقيمة 2 مليار" .



واستأنف فريق الزمالك تدريباته أمس الثلاثاء على ملعب النادي استعداداً للقاء دريمز الغاني في إياب الدور نصف النهائي لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية المقرر لها يوم الأحد المقبل باستاد بابا يارا الرياضي في غانا.

كان الزمالك تعادل مع نظيره دريمز الغاني بدون أهداف في المباراة التي أقيمت بينهما مساء الأحد الماضي باستادالقاهرة الدولي، في ذهاب نصف نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية.