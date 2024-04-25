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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

701 مليون درهم صافي ربح بنك دبي التجاري بعد الضريبة بالربع الأول

صدى البلد

أظهرت النتائج المالية لبنك دبي التجاري عن فترة الربع الأول من 2024، تحقيق صافي أرباح بعد الضريبة بحوالي 701 مليون درهم بزيادة تلامس 22% على أساس سنوي.

هذا وارتفع صافي أرباح الفترة قبل الضريبة بنسبة 33.9%، وبلغت ضريبة الدخل حوالي 69 مليون درهم.

وارتفع إجمالي الإيرادات البنك بنسبة 10.9% على أساس سنوي عند 1.372 مليار درهم، ويعود السبب لارتفاع صافي إيرادات الفوائد ونمو إيرادات الرسوم والعمولات.

فيما ارتفعت المصاريف التشغيلية للفترة على أساس سنوي بما نسبته تقريباً 9% مسجلة 315 مليون درهم ومدفوعة بالتضخم والاستثمارات في الرقمنة والتكنولوجيا ونمو الأعمال.

وبلغ إجمالي موجودات بنك دبي التجاري في 31 مارس 2024، نحو 131 مليار درهم بارتفاع 1.5% مقارنة بنهاية ديسمبر  الماضي، وما نسبته 9.9% على أساس سنوي.

بنك دبي التجاري تجاري بنك بنك دبى لإيرادات

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