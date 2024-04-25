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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الهند تدعو "بريكس" إلى إجراءات ملموسة للحيلولة دون وقوع أعمال إرهابية

صدى البلد

 أكد مستشار الأمن القومي الهندي "أجيت دوفال"، ضرورة تعاون الدول الأعضاء في مجموعة "بريكس" من أجل مكافحة الإرهاب، داعياً إلى اتخاذ إجراءات ملموسة للحيلولة دون التخطيط وتمويل وتنفيذ أعمال إرهابية عبر الحدود. 


وأوضحت السفارة الهندية لدى روسيا في معرض تدوينة نشرتها، اليوم /الخميس/، على منصة "إكس"، فيما يتعلق بهذا الشأن، أن مستشار الأمن القومي الهندي شارك في اجتماع لنظرائه بمجموعة "بريكس" استضافه سكرتير مجلس الأمن القومي الروسي.


وأضافت السفارة الهندية، أن المسئول الأمني الهندي سلط الضوء على سياسة نيودلهي فيما يتعلق بالتكنولوجيا الرقمية للتنمية الاقتصادية الشاملة، ودعا إلى التعاون الدولي من أجل ضمان أمن المعلومات، مؤكدا ضرورة وضع خارطة طريق لهذا التعاون يشارك فيها ممثلو الحكومات والقطاع الخاص والمؤسسات الأكاديمية والفنية والمجتمع المدني؛ لإجراء حوار مؤسسي للمساعدة في تحقيق تفاهم مشترك بشأن القضايا الحساسة وبناء القدرات من خلال برامج للتدريب والتعليم والتوعية، وتطوير المعايير الأمنية للتكنولوجيا الناشئة، وإيجاد آلية للتعاون على مستويات داخلية ودولية.


ولفت مستشار الأمن القومي الهندي، إلى أن بلاده ستواصل التعاون لمواجهة إساءة استغلال الإرهابيين لتكنولوجيا الاتصالات والمعلومات ولمواجهة عمليات تمويل الإرهاب، مشيراً إلى أن اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجرائم الإلكترونية ستكون بمثابة مبادرة مهمة فيما يتعلق بهذا الشأن على المستوى الدولي.

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