بتكلفة 100 مليون جنيه .. بدء استلام محطة مياه شبلنجة ببنها

أكد عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية أنه جارى الانتهاء من أعمال إنشاء محطة مياه شبلنجة ببنها والتي تعمل بطاقة 17 ألف متر مكعب/يوم بتكلفة 100 مليون جنيه، حيث بلغت نسبة التنفيذ 95%.



ووجه المحافظ شركة مياه الشرب والصرف الصحي ببدء الاستلام المبدئي للمحطة لرصد الملاحظات لتعديلها من قبل الشركة المنفذة إنجازا للوقت بالتوازي مع أعمال التنفيذ والانتهاء أيضا من المأخد من الرياح التوفيقي بالتنسيق مع الري.



كما وجه المحافظ أيضا بدفع الأعمال وسرعة توريد مشتملات المحطة لتشغيلها خلال شهر من تاريخه، مؤكدا على أهميه تلك المحطة لتقديم الخدمة لقرية شبلنجه والعزب والقرى التابعة لها.



وكان محافظ القليوبية، قد اجرى جولة تفقدية لعددًا من مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي والري والرصف الجاري تنفيذها في المحافظة بمدينتي بنها وكفر شكر وذلك في إطار حرصه على متابعة سير العمل والتأكد من جودة التنفيذ وسرعة الإنجاز وفقًا للمواصفات المحددة.