الذهب والدولار وحالة الطقس.. أخبار تهمك اليوم الخميس

نشر قسم التوك شو بـ موقع “صدى البلد”، اليوم، الخميس 25 -4-2024، مجموعة من الأخبار الخدمية المتنوعة التي يحرص الكثير من المواطنين على معرفتها، منها أسعار الذهب والدولار، وحالة الطقس.

استعرض برنامج “صباح البلد”، المذاع عبر فضائية “صدى البلد"، تقرير فيديو، عن أسعار الذهب، اليوم الخميس 25-4-2024.

ويبحث الكثير من المواطنين خلال الفترة الأخيرة عن أسعار الذهب بشكل يومي، بل كل ساعة، بسبب الانخفاضات الكبيرة التي شهدتها أسعار الذهب في الفترة الأخيرة.

سعر الذهب اليوم الخميس 25-4-2024

سعر جرام الذهب عيار 24 سجل 3543 جنيها للجرام.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعا 3100 جنيه.

ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 2657 جنيها للجرام.

أما سعر الجنيه الذهب فسجل 24800 جنيه.

واستعرض برنامج "صباح البلد" المذاع عبر فضائية "صدى البلد" تقريرًا مفصلًا عن أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية اليوم، الخميس 25 أبريل 2024.

أسعار الدولار والعملات الأجنبية والعربية اليوم

سعر الدولار اليوم

سجّل سعر الدولار الأمريكي اليوم 47.94 جنيه للبيع، و47.84 جنيه للشراء.

سعر اليورو اليوم

سعر اليورو 51.24 جنيه للبيع، و51.12 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم

سعر الجنيه الإسترليني 59.63 جنيه للبيع، و59.50 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي اليوم

سعر الريال السعودي 12.78 جنيه للبيع، و12.75 جنيه للشراء.

سعر الدينار الكويتي اليوم

سعر الدينار الكويتي 155.01 جنيه للبيع، و154.52 جنيه للشراء.

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إن هناك إنكسارا لحدة الموجة الحارة اليوم، لافتة إلى أن درجات الحرارة سوف تنخفض اليوم بمعدل من 5 - 6 درجات مئوية.

الأرصاد: العظمى على القاهرة الكبرى 36

وأضافت منار غانم، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر القناة الأولى، أن العظمى على القاهرة الكبرى اليوم تتراوح بين 35 و36 درجة مئوية، مؤكدة أن المناطق الشمالية المطلة على البحر المتوسط سوف تتأثر بالكتل الهوائية الشمالية، ما يؤدي إلى إنكسار الموجة الحارة من مناطق شمال البلاد.

الأرصاد: هناك نشاط للرياح اليوم

وأشارت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية إلى أن طقس اليوم شديد الحرارة خلال فترة النهار، خاصة في فترة الظهيرة، لافتة إلى أن هناك انخفاضا في قيم درجات الحرارة خلال فترات الليل المتأخر وساعات النهار الباكر بشكل ملحوظ.

وأوضحت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية أن هناك نشاطا للرياح اليوم على بعض الأماكن من محافظات شمال البلاد.