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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

لو هتشتري الشبكة.. اعرف أسعار الذهب اليوم

أسعار الذهب
أسعار الذهب

تعد أسعار الذهب معلومة اقتصادية لها أهمية خاصة لدي المواطنين الراغبين فى الاستثمار فالمعدن الأصفر أصبح وعاء ادخاريا آمنا وسط ارتباك الأسعار العالمية.

أسعار الذهب اليوم


كما تمثل أسعار الذهب أيضا أهمية  بالنسبة للراغبين في شراء الشبكة لمعرفة  أسعار الذهب خلال التعاملات اليومية  فالمعدن الأصفر يشهد خلال تلك الفترة حالة تراجع الأمر الذي يعد مناسبا للشراء حيث بلغ سعر عيار 14 حوالي 2073 جنيها.

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أسعار الذهب اليوم الخميس فى مصر 25 إبريل 2024

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انخفاض كبير في أسعار الذهب عالميًا |تعرف على ثمن الأونصة

أسعار الذهب اليوم الخميس بيع 


سجلت أسعار الذهب اليوم الخميس في محلات الصاغة بدون مصنعية كما يلي:-

- سجلت أسعار عيار الذهب 24 نحو 3554 جنيهًا.

- حققت أسعار عيار الذهب 21 نحو 3110 جنيهات.

- بلغت أسعار عيار الذهب 18 نحو 2665 جنيهًا.

- تداولت أسعار عيار الذهب 14 عند 2073 جنيهًا.

أسعار الذهب اليوم الخميس  شراء

- وصلت أسعار جرام الذهب عيار 24 نحو 3531 جنيهًا.

- وصلت  أسعار جرام الذهب عيار 21 عند 3090 جنيهًا.

- فيما وصلت  أسعار جرام الذهب عيار 18 إلى 2648 جنيهًا.

- سجلت أسعار جرام الذهب عيار 14 نحو 2060 جنيهًا.

أسعار الذهب عالميا

وعلي المستوي العالمي تراجعت أسعار الذهب ويرجع ذلك جزئيا إلى خفض صناديق التحوط مخصصاتها للذهب وسط انحسار المخاوف من تصعيد كبير لأزمة الشرق الأوسط في حين يترقب المستثمرون بيانات اقتصادية أميركية مهمة قد تلقي مزيدا من الضوء على توقيت خفض أسعار الفائدة.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 2315.34 دولار للأونصة بعد أن بلغ أدنى مستوياته منذ الخامس من أبريل في الجلسة السابقة. وانخفضت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.6 بالمئة إلى 2328.60 دولار.

واستعاد الدولار الأميركي بعض مكاسبه، الأربعاء، بينما ارتفعت أيضا عوائد سندات الخزانة القياسية، مما يجعل المعدن الأصفر المسعر بالدولار أقل جاذبية لحاملي العملات الأخرى وكخيار استثماري مقارنة بالديون.

ويتطلع المستثمرون  إلى بيانات الناتج المحلي الإجمالي الأميركي المقرر صدورها اليوم الخميس وتقرير إنفاق الاستهلاك الشخصي المقرر صدوره يوم الجمعة للحصول على دلائل جديدة حول مسار أسعار الفائدة للمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي.

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1000 جنيه في 24 ساعة|الذهب يتراجع بشكل غير مسبوق وعيار 21 مفاجأة

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وبالنسبة لأسعار المعادن النفيسة الأخرى، نزلت الفضة في المعاملات الفورية 0.6 بالمئة إلى 27.11 دولار للأوقية، وارتفع البلاتين 0.3 بالمئة إلى 909.91 دولار، في حين هبط البلاديوم 0.1 بالمئة إلى 1018.09 دولار.

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