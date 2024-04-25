خالد عاصم: نخوض جولات وبطولات فروسية بأعلى كفاءة داخليًا وخارجيًا

مستقبل ملئ بالنجاح بعد دعم رئيس الجمهورية لها

قال المهندس خالد عاصم، الفارس بمنتخب مصر للفروسية، إن الفروسية سوف تشهد مزيدا من الازدهار والتقدم، خصوصًا في هذه الفترة في مصر، ولها مستقبل مليء بالنجاح بعد دعم رئيس الجمهورية لها.



وأكد "عاصم"، خلال حواره ببرنامج “الخلاصة” المذاع عبر قناة “المحور”، أن “مصر تتميز بأنها رائدة وصاحبة تميز في مجال الفروسية ولكن كان ينقصها عملية الدعم والتطوير، ونحن أصحاب علامة وتميز دولية ويشهد بها الجميع منذ عقود طويلة”.

وأوضح أن العالم بأجمع يشهد على جودة وأصالة الفرسان المصرية، وأننا متميزون وأصحاب بصمات واضحة ونخوض جولات وبطولات بأعلى كفاءة داخليًا وخارجيًا.