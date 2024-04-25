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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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سيناء تشهد تنمية شاملة ومتكاملة الأركان

أحد عواقل قبيلة السواركة: الصورة اختلفت وأصبح هناك اهتمام بتنمية سيناء

الشيخ بكر محمد سويلم
الشيخ بكر محمد سويلم

قال الشيخ بكر محمد سويلم، أحد عواقل قبيلة السواركة بسيناء، إن المواطن في سيناء كان يشعر بالتهميش وعدم الاهتمام قبل ذلك، ولكن منذ بدء عملية الحرب على الإرهاب تغيرت الصورة ثم تحسنت أكثر بعد انتهاء الحرب على الإرهاب.


وأكد الشيخ بكر محمد سويلم، خلال لقائه ببرنامج “الحياة اليوم” مع الإعلامي محمد مصطفى شردي، المذاع عبر فضائية “الحياة”: "الصورة اختلفت وأصبح هناك اهتمام بتنمية سيناء وخطط واقعية للتنمية في المجالات، وتوجد مدن جديدة نفذت وأخرى ما زال يتم إنشاؤها وشبكة الكهرباء تغيرت، والميناء اللى بيتعمل ودلوقتي".

وأضاف في حديثه، أن احتفالات النصر لا تخص أهل سيناء فقط، ولكن مصر بالكامل، حيث ضحى الشعب المصري بروحه لاستعادة هذه الأرض من الاحتلال الإسرائيلي.

وتابع: “الحمد الله نحن نشعر الآن أن في أمن وأمان والعمارات السكنية الجديدة قبلها كان عمارات قديمة أو مناطق دون مبان سكنية”.

واستطرد: "التنمية الحقيقية تبنى على أيدي النابغين والأكفاء من أبناء سيناء وهذه المرحلة بدأت، وعملية التنمية تتم على يد الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني، وبالتالي سيناء تشهد تنمية شاملة ومتكاملة الأركان".

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