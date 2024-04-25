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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

حبس بلوجر شهيرة 4 أيام على ذمة التحقيقات.. ماذا فعلت؟

صدى البلد

ليست المرة الأولى، لكن تتوالى الأفعال المنافية للآداب من البعض دون اتعاظ من مصير السابقين، إلى جانب استغلال البعض عملهم كـ بلوجر عبر نصات السوشيال ميديا المختلفة لإرتكاب الأعمال ضد الأخلاقيات، فما الجديد؟ 

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حبس بلوجر 4 أيام على ذمة التحقيقات 

قررت النيابة العامة بالجيزة حبس فتاة «بلوجر» 4 أيام على ذمة التحقيقات لإتهامها بنشر فيديوهات منافية للآداب في محافظة الجيزة، وذلك في الوقت الذي كلفت النيابة العام  فيه رجال المباحث الجنائية بسرعة التحريات حول الواقعة لكشف ملابسات القضية.

ماذا فعلت بلوجر الجيزة؟ 

كانت أجهزة الأمن بمديرية أمن الجيزة، ألقت القبض على فتاة تعمل كـ بلوجر لاتهامها بنشر مقاطع فيديو منافية للآداب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهها.

تولت النيابة المختصة التحقيق في قضية بلوجر الجيزة المتهمة بنشر مقاطع فيديو منافية للآداب عبر منصات التواصل الاجتماعي، حيث وردت لرجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، معلومات تفيد بتورطها في الامر عبر حساباتها الشخصية على مواقع السوشيال ميديا، وهي متواجدة في منطقة الهم.

عقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة، تمكن رجال المباحث من القبض على بلوجر الجيزة المتهمة بنشر مقاطع فيديو منافية للآداب عبر منصات السوشيال ميديا، والتحفظ على هاتفها المحمول، وتحرير محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق في الواقعة… 

تفاصيل القبض على فتاة التيك توك دينا أم لبانة

على غرار واقعة بلوجر الجيزة كانت قد سقطت فتاة التيك توك دينا محمد الشهيرة بـ أم لبانة في أيدي القوات الأمنية، بتهمة التحريض على الفسق والفجور وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي، وإذاعة مقاطع فيديو لا تتناسب مع قيم المجتمع المصري.

باشرت النيابة العامة في الجيزة، التحقيقات في واقعة ضبط فتاة التيك توك دينا محمد الشهيرة بـ «أم لبانة» عبر منصة التيك توك، وقررت حبس المتهمة 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامها بالتحريض على الفسق والفجور وإذاعة مقاطع مصورة لا تتناسب مع قيم وتقاليد المتجمع.

بلوجر مديرية أمن الجيز مقاطع فيديو منافية للآداب منصات التواصل الاجتماعى فتاة التيك توك ام لبانة

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