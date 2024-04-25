برلمانية: استرداد سيناء ملحمة وطنية.. وتعميرها وتنميتها إنجاز يحسب لـ السيسي

أكدت النائبة ولاء التمامي، عضو لجنة القوي العاملة بمجلس النواب، إن ما بذلته مصر في سبيل استراد سيناء ملحمة وطنية حقيقية على مدى العصور، وتاريخ للبطولات والتضحيات التي قدمتها القوات المسلحة على مدى تاريخها للوطن.

ولفتت التمامي في تصريحات صحفية للمحررين البرلمانيين اليوم، إلى تصريحات الرئيس السيسي والتي قال فيها، إن قصة كفاح المصريين من أجل سيناء ملحمة بطولة وفداء، وجلد وتضحية وإصرار لا يلين على حفظ حقوق هذا الوطن العظيم، وعدم التفريط في شبر واحد منه. مشيرة: ان القيادة السياسية قدمت الكثير للوطن ولسيناء بالخصوص، مؤكدة أن إنفاق اكثر من 600 مليار جنيه على مختلف مشاريع الزراعة والإسكان والصناعة والبنية التحتية يؤكد ان سيناء كانت ولا تزال في القلب والعقل.

وأوضحت عضو مجلس النواب، أن سيناء التي تحررت بالحرب والدبلوماسية ستظل شاهدة على قوة مصر وشعبها وقواتها المسلحة ومؤسسات دولتها وشموخ الوطن تحت ظل قيادتها.

واختتمت التمامي، أن ما تشهده سيناء من عملية اعمار وتعمير وتنمية شاملة ومتكاملة يؤكد على مدى الجهود التي تبذلها الدولة بداخلها وهو ما يحسب لقيادتها.