عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلمانية: استرداد سيناء ملحمة وطنية.. وتعميرها وتنميتها إنجاز يحسب لـ السيسي

النائبة ولاء التمامي
النائبة ولاء التمامي

أكدت النائبة ولاء التمامي، عضو لجنة القوي العاملة بمجلس النواب، إن ما بذلته مصر في سبيل استراد سيناء ملحمة وطنية حقيقية على مدى العصور، وتاريخ للبطولات والتضحيات التي قدمتها القوات المسلحة على مدى تاريخها للوطن.

ولفتت التمامي في تصريحات صحفية للمحررين البرلمانيين اليوم، إلى تصريحات  الرئيس السيسي والتي قال فيها، إن قصة كفاح المصريين من أجل سيناء ملحمة بطولة وفداء، وجلد وتضحية وإصرار لا يلين على حفظ حقوق هذا الوطن العظيم، وعدم التفريط في شبر واحد منه. مشيرة: ان القيادة السياسية قدمت الكثير للوطن ولسيناء بالخصوص، مؤكدة أن إنفاق اكثر من 600 مليار جنيه على مختلف مشاريع الزراعة والإسكان والصناعة والبنية التحتية يؤكد ان سيناء كانت ولا تزال في القلب والعقل.

وأوضحت عضو مجلس النواب، أن سيناء التي تحررت بالحرب والدبلوماسية ستظل شاهدة على قوة مصر وشعبها وقواتها المسلحة ومؤسسات دولتها وشموخ الوطن تحت ظل قيادتها.

واختتمت التمامي، أن ما تشهده سيناء من عملية اعمار وتعمير وتنمية شاملة ومتكاملة يؤكد على مدى الجهود التي تبذلها الدولة بداخلها وهو ما يحسب لقيادتها.

سيناء السيسي ولاء التمامي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هل القاهرة على موعد مع عاصفة ترابية خلال ساعات؟..الأرصاد تكشف والصحة تحذر

40 جنيهًا نزول| أسعار الدواجن تخالف التوقعات بسبب الأعلاف.. والبيض يتراجع

1000 جنيه في 24 ساعة|الذهب يتراجع بشكل غير مسبوق وعيار 21 مفاجأة

ابنة مي عمر ومحمد سامي تثير ضجة بأول ظهور على السوشيال ميديا|شاهد

قرار عاجل بعقد امتحانات الترم الثاني بالمدارس بالتوقيت الصيفي دون تعديل الجداول

تنبيه هام من الأرصاد.. تغير مفاجئ في حالة الطقس خلال الساعات المقبلة

فرج عامر يفجر مفاجأة سارة بشأن تريزيجيه

كولر يستقر على هذا اللاعب لقيادة هجوم الأهلي أمام مازيمبي| تفاصيل

ترشيحاتنا

حرب شاملة.. روسيا تحذر حلف الناتو من نشر أسلحة نووية في بولندا

8 ملايين دولار .. مفاجأة مدوية حول رحيل إمام عاشور عن الأهلي

مفاجأة.. كولر يستقر على مهاجم الأهلي أمام مازيمبي

بعد انتشار الديدان داخله.. تحرك برلماني عاجل بسبب مخاطر «الإندومي» على الأطفال

مصرع 155 شخصا في فيضانات بتنزانيا

السيسي: ذكرى تحرير سيناء تعكس قوة الإرادة المصرية لاسترداد كل شبر من أرضنا


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

8 فوائد صحية.. تأثير الفلفل الأخضر على الجسم | تفاصيل

إيه الرقم ده.. سعر جمبسوت هند صبري يثير ضجة

8 صفات في رجل برج الأسد تجعله شريك حياة مثاليا

انطلاق فعاليات البطولة العربية العسكرية للفروسية بمدينة مصر للألعاب

فيديو

«وَالأرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا».. خبير مصري: طالما حدث كسوف للشمس فقد يعقبه زلازل|فيديوجراف

شربنا قهوة مع بعض.. أحمد عبدالعزيز يعتذر لصاحب واقعة عزاء شيرين سيف النصر|فيديوجراف

ستقضي على البشرية.. العلماء يكتشفون بكتيريا فضائية شرسة وآثارها مدمرة

يعيش بداخلي.. المغنية سيلين ديون تروي تفاصيل إصابتها بمرض نادر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: رمسيس الثاني يستنسخ

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الميول المهنية.. شغف الاهتمام

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: ذكرى تحرير سيناء .. وعظمة الانتصار المصري

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: حالة الفقر في العالم

المستشار أسـامة الصعيدي

أسامة الصعيدي يكتب: الحماية الدستورية من تغول الرياضة على الشباب

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: نجيب محفوظ في "أبوظبي"!

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: رابطة العالم الإسلامي في عهدها الجديد

مني أحمد

منى أحمد تكتب: سيناء.. أرض التضحيات

اﻟﻤﺰﻳﺪ