فاتن عبد المعبود: سيناء أرض الفيروز وكنز لدينا في مصر

قالت الإعلامية فاتن عبد المعبود، إن اليوم ذكري عيد تحرير سيناء، معقبة: “سيناء دي حاجة غالية علينا أوى لأنها ليست مجرد أرض أو جزء من مصر بل إنها تاريخ”.

وأضافت الإعلامية فاتن عبد المعبود، خلال برنامج “صباح البلد” المذاع عبر فضائية “صدي البلد”: “دائما عند التحدث عنها يجب أن نفخر لأن سيناء أرتوت بدماء شهدائنا وأبنائنا وحكايات وقصص لا تنتهي فى كل مناسبة”.

وتابعت: “سيناء هي أرض الفيروز وكنز لدينا فى مصر، وذكري تحرير سيناء ليست فقط فى أكتوبر ولكن من قبلها كان هناك استعدادات كثيرة لاستعادة الأرض والكرامة والعزيمة”.