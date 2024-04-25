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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

إذاعة حفل آمال ماهر في السعودية على هذه المنصات

امال ماهر
امال ماهر

 تستعد المطربة آمال ماهر لإحياء حفلها الأول في جدة، المقرر إقامته يوم 3 مايو، وذلك ضمن فعاليات متنوعة تُقام في المملكة العربية السعودية. يأتي هذا الحفل برعاية تقويم فعاليات جدة.

من المقرر أن يتم بث الحفل مباشرة عبر الفضائيات المحلية ومنصات البث المباشر، مما يتيح للمعجبين من مختلف أنحاء المملكة والعالم فرصة متابعة هذا الحدث الفني الكبير.

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يُعتبر حفل آمال ماهر في جدة فرصة للجمهور السعودي للاستمتاع بأداء مميز ورائع، حيث ستقدم آمال ماهر باقة متنوعة من أجمل أغانيها بما في ذلك أعمال أم كلثوم وعبد الحليم حافظ. كما يأتي هذا الحفل ضمن سعي المملكة العربية السعودية نحو تعزيز الثقافة والفن وتقديم تجارب فنية متنوعة ومثيرة للجماهير.

 ومن المتوقع أن يشهد حضوراً جماهيرياً كبيراً  حيث ستكون هذه الليلة فرصة للجميع للاستمتاع بأداء مميز للمطربة المصرية.

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