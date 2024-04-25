فى حفل عائلى.. زواج نجل حنان يوسف بطلة مسلسل سفاح الجيزة

احتفلت الفنانة حنان يوسف مساء أمس بحفل زفاف ابنها أحمد عصام فى حفل عائلى اقتصر على حضور الأصدقاء المقربين وأفراد العائلتين.



وكان من ضمن الحضور عبد الرحمن محمد والفنان طه الدسوقي والذي تربطهما علاقة صداقة قوية بنجل حنان يوسف والذى يعمل فى الاستاند أب كوميدي وله الكثير من الحفلات مع طه الدسوقي.





حنان يوسف بطلة مسلسل السفاح

وشاركت الفنانة حنان يوسف مؤخرا فى بطولة مسلسل السفاح مع الفنان أحمد فهمي وحقق المسلسل نجاحا كبيرا حيث أنه كان يستعرض أحداث قضية حقيقة وقعت أحداثها فى محافظة الجيزة.





مسلسل سفاح الجيزة

وتدور فكرة المسلسل حول مجموعة من الجرائم يقوم بها شخص يطلق عليه لقب “سفاح الجيزة”، وكل حلقة يرتكب جريمة مختلفة، ويقوم رجال الشرطة بالبحث عن الجاني.

واحتلت الحلقات الأولى من مسلسل “سفاح الجيزة” المركز الأول من حيث نسب المشاهدة في مصر، وذلك عبر منصة شاهد vip.

قصة بوليسية مشوّقة مقتبسة في بعض جوانبها عن أحداث حقيقية، تدور حول مطاردة الأمن الجنائي لرجل من أخطر المجرمين وأكثرهم دهاءً وقسوةً وعنفاً، وذلك خلال مسيرته الإجرامية التي يتخللها مزيج من أعمال النصب والاحتيال والسرقة وانتحال الشخصيات والقتل المتسلسل بدم بارد.