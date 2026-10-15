وزيرة الخارجية الفلسطينية: تحقيق السلام يبدأ بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي والالتزام بالقانون الدولي

أكدت وزيرة الخارجية والمغتربين الفلسطينية فارسين شاهين، أن تحقيق السلام لن يكون ممكنًا إلا من خلال الالتزام بالقانون الدولي وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي.

جاء ذلك في كلمة دولة فلسطين، التي ألقتها وزيرة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، أمام مؤتمر التفاعل وإجراءات بناء الثقة في آسيا (سيكا)، المنعقد في العاصمة الأذربيجانية باكو، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، اليوم الخميس.

وتحدثت وزيرة الخارجية الفلسطينية عن المعاناة الإنسانية التي يعيشها الشعب الفلسطيني في قطاع غزة جراء حرب الإبادة والدمار الهائل ونقص المساعدات الإنسانية، مسلطة الضوء على تصاعد إرهاب المستوطنين في الضفة الغربية، واستمرار التوسع الاستعماري، لا سيما مشروع (E1) الذي يهدد بتقسيم الدولة الفلسطينية جغرافيًا وتقويض إمكانية قيام دولة فلسطينية مستقلة ومتواصلة.

وأشارت إلى ما أكده الرئيس الفلسطيني محمود عباس- في خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر الماضي- من أن الشعب الفلسطيني لن يغادر أرضه ولن يقبل بالتهجير، وإلى ضرورة عدم تكرار ما حصل في النكبة والمجازر البشعة بحقه، ورفض جميع محاولات اقتلاعه من أرضه وحرمانه من حقوقه الوطنية المشروعة.

وشددت وزيرة الخارجية الفلسطينية على أهمية ترجمة الجهود السياسية والدبلوماسية إلى خطوات عملية تضمن وقف حرب الإبادة، وتخفيف معاناة الشعب الفلسطيني، وتهيئة الظروف لتحقيق سلام عادل ودائم.

وطالبت بتطبيق قرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن ذات الصلة، واتخاذ خطوات جدية لوقف المشاريع الاستيطانية ومخططات الضم، بما يضمن حماية الحقوق الوطنية الفلسطينية وتجسيد قيام دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة وقابلة للحياة، على أساس القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.

كما دعت الدول الأعضاء في «سيكا» إلى تحويل مخرجات المؤتمر إلى خطوات عملية وملموسة تسهم في حماية الشعب الفلسطيني على أرضه، وتعزيز صموده وثباته، والتصدي لمخططات التهجير، وضمان إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة بشكل عاجل ودون عوائق.

ورحبت وزيرة الخارجية الفلسطينية بالمواقف الآسيوية الداعمة لحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، وفي مقدمتها حقه في الحرية والاستقلال وتقرير المصير وإقامة دولته الفلسطينية المستقلة، مؤكدة أهمية مواصلة التنسيق والتعاون الدولي من أجل تحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة.