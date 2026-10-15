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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

أمن الخليج خط أحمر.. حسام الدين حسين: مصر تدعم الحلول السلمية لتجنيب المنطقة ويلات الحروب

الإعلامي حسام الدين حسين
الإعلامي حسام الدين حسين
محمود زيدان

أكد الإعلامي حسام الدين حسين، أن الدولة المصرية ثابتة على مواقفها الاستراتيجية الراسخة تجاه الأمن القومي العربي، مشيرًا إلى أن الرئيس السيسي أكد مرارًا وتكرارًا أنه لن يُسمح بالمساس بأمن المملكة العربية السعودية وحدودها.

وأوضح «حسين» خلال برنامجه «90 دقيقة»، المذاع على قناة «المحور»، أن القيادة المصرية تؤكد مراراً وتكراراً أن أمن الخليج من أمن مصر، وأمن مصر من أمن الخليج.

وأشار إلى أن التحركات السياسية والدبلوماسية تسعى دائماً نحو إيجاد وتغليب الحلول السلمية؛ وذلك بهدف تجنيب شعوب المنطقة المزيد من ويلات الحروب وحالة عدم الاستقرار.

الإعلامي حسام الدين حسين حسام الدين حسين المحور 90 دقيقة مصر

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