أمن الخليج خط أحمر.. حسام الدين حسين: مصر تدعم الحلول السلمية لتجنيب المنطقة ويلات الحروب

أكد الإعلامي حسام الدين حسين، أن الدولة المصرية ثابتة على مواقفها الاستراتيجية الراسخة تجاه الأمن القومي العربي، مشيرًا إلى أن الرئيس السيسي أكد مرارًا وتكرارًا أنه لن يُسمح بالمساس بأمن المملكة العربية السعودية وحدودها.

وأوضح «حسين» خلال برنامجه «90 دقيقة»، المذاع على قناة «المحور»، أن القيادة المصرية تؤكد مراراً وتكراراً أن أمن الخليج من أمن مصر، وأمن مصر من أمن الخليج.

وأشار إلى أن التحركات السياسية والدبلوماسية تسعى دائماً نحو إيجاد وتغليب الحلول السلمية؛ وذلك بهدف تجنيب شعوب المنطقة المزيد من ويلات الحروب وحالة عدم الاستقرار.