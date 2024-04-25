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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

سفير مصر بموسكو يؤكد خطورة استمرار العدوان الإسرائيلي على غزة

صدى البلد

أكد السفير نزيه النجاري، سفير مصر في موسكو على خطورة الوضع في منطقة الشرق الأوسط نتيجة لاستمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وتصاعد احتمالات امتداد هذا النزاع لدول أخرى في المنطقة.


جاء ذلك خلال مشاركة السفير المصري بموسكو، اليوم /الخميس/، في اجتماع مبعوثي دول تجمع بريكس حول الوضع في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والذي عقد بحضور المفوض العام لوكالة الأونروا فيليب لازاريني الذي قدم عرضاً لجهود الوكالة وما تعانيه من ظروف شديدة الصعوبة في الوقت الحالي. 


ونوه السفير النجاري -في كلمته خلال الاجتماع- بضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤوليته لحمل إسرائيل على احترام القانون الدولي والالتزام بقرار مجلس الأمن رقم ٢٧٢٨ والذي ينص على الوقف الفوري لإطلاق النار، وكذا القرار رقم ٢٧٢٠ لضمان دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة بالكميات اللازمة.


وشدد السفير المصري، كذلك، على رفض مصر القاطع لكل محاولة تستهدف تصفية القضية الفلسطينية، وكذا رفضها التام لمخططات إسرائيل الرامية لتنفيذ عملية عسكرية في مدينة رفح؛ لما ستفرضه مثل هذه العملية من تداعيات شديدة الخطورة والتأثير على استقرار المنطقة بأسرها. 


وذكرت وزارة الخارجية -في بيان- أن سفير مصر أكد أهمية دعم جهود وكالة الأونروا في مواجهة التحركات التي تستهدف تفكيك الوكالة والقضاء على دورها.


وأشار إلى أن تجمع "بريكس" يشمل عدداً من الدول ذات الوزن والتأثير على الساحة الدولية.. مبرزاً أهمية أن يكون لهذه الدول إسهامها الملموس في إعادة الاستقرار إلى المنطقة.


وناقش الاجتماع كيفية التعامل مع الأزمات الممتدة في سوريا واليمن وليبيا والوضع في لبنان. 
 

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