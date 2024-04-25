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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

الحكم الشرعي حول الأحلام؟.. خالد الجندي يجيب

خالد الجندي
خالد الجندي

 أكد الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن الأحلام لا يثبت بها شرعا، مضيفا: "يعنى واحد شايف فى الحلم إنه خلف ولد وسماه سيد، ممكن يكون ده شيطان، مش شرط تسميه سيد".

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وأشار عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم الخميس: "واحد شاف إنه بيذبح ابنه، يجيى يقولك أنا عندى وحي من الله، وهدبح ابنى، نقوله بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يوجد وحي، الوحى التكليف انقطع".

ولفت إلى أن الرؤيا والإلهام ليست مصادر شريعة وقد يكون فيهما وسوسة شيطان، مضيفا: "الشيطان يوحى لواحد يقولك أنا المهدى المنتظر أو المسيح، أو أنا ولى من أولياء الله".

 

 

خالد الجندي المجلس الاعلى للشئون الاسلامية الشيخ خالد الجندي

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