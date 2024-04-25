حياة كريمة.. قصور الثقافة تختتم الفعاليات الفنية بقرى كفر الشيخ

شهد مركز شباب قرية الحمراوي بكفر الشيخ، ختام الفعاليات الثقافية والفنية التي أقيمت برعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزير الثقافة، على مدار أسبوع ثقافي حافل نظمته الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، ضمن برامج العدالة الثقافية بالقرى الأكثر احتياجا، بالتعاون مع مؤسسة "حياة كريمة".

بدأت الفعاليات بتفقد المعرض الفني الذى يضم منتجات الورش الفنية لصناعة الحلي تدريب د. إيمان ريحان الأستاذ بكلية التربية النوعية، الأركيت للمدرب أيمن السعدني، المشغولات الجلدية للمدربة رانيا الكومي، والنسيج والجوبلان تدريب عزيز دربالة، بحضور عمرو فرج رئيس إقليم شرق الدلتا الثقافي، أحمد يسري مدير عام ثقافة الشباب والعمال والمشرف على الفعاليات، وأحمد الشهاوي مدير عام فرع ثقافة كفر الشيخ.

وشهدت الفعاليات أنشطة بالتعاون مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي بكفر الشيخ حيث قدمت مجموعة من الأنشطة التوعوية عن حياة كريمة، وسلوكيات التعامل وترشيد استهلاك المياه، وذلك من خلال أداء بعض الألعاب التفاعلية كالسلم والثعبان وورش الحكي مع الأطفال، كما تم توزيع الكتيبات الإرشادية، وأقيمت فقرة رسم على الوجه للفنانة سهام إسماعيل.

واختتمت مع عرض فني لفرقة كفر الشيخ للآلات الشعبية بقيادة المايسترو أحمد إسماعيل، وقدمت الفرقة مجموعة من الأغاني أغاني التراث الشعبي الأصيل.

الفعاليات تأتي ضمن المرحلة الثانية لأنشطة قصور الثقافة بمبادرة "حياة كريمة" بكفر الشيخ، ونظمت بإشراف الإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة د. حنان موسى، من خلال الإدارة العامة للشباب والعمال، وبالتعاون مع إقليم شرق الدلتا الثقافي، وفرع ثقافة كفر الشيخ.

يذكر أن الأسبوع الثقافي نظم بمدرسة دقلت الابتدائية خلال الفترة من 18 إلى 20 أبريل، و بمركز شباب قرية روينة في الفترة من 21 حتى 23 أبريل، وفي مركز شباب قرية الحمراوي خلال يومي 24 و 25 من الشهر نفسه، وذلك بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة، صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، والشركة القابضة لمياه الشرب.