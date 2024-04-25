عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

حياة كريمة.. قصور الثقافة تختتم الفعاليات الفنية بقرى كفر الشيخ

فعاليات ثقافية وفنية
فعاليات ثقافية وفنية

شهد مركز شباب قرية الحمراوي بكفر الشيخ، ختام الفعاليات الثقافية والفنية التي أقيمت برعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزير الثقافة، على مدار أسبوع ثقافي حافل نظمته الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، ضمن برامج العدالة الثقافية بالقرى الأكثر احتياجا، بالتعاون مع مؤسسة "حياة كريمة".

بدأت الفعاليات بتفقد المعرض الفني الذى يضم منتجات الورش الفنية لصناعة الحلي تدريب د. إيمان ريحان الأستاذ بكلية التربية النوعية، الأركيت للمدرب أيمن السعدني، المشغولات الجلدية للمدربة رانيا الكومي، والنسيج والجوبلان تدريب عزيز دربالة، بحضور عمرو فرج رئيس إقليم شرق الدلتا الثقافي، أحمد يسري مدير عام ثقافة الشباب والعمال والمشرف على الفعاليات، وأحمد الشهاوي مدير عام فرع ثقافة كفر الشيخ.

وشهدت الفعاليات أنشطة بالتعاون مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي بكفر الشيخ حيث قدمت مجموعة من الأنشطة التوعوية عن حياة كريمة، وسلوكيات التعامل وترشيد استهلاك المياه، وذلك من خلال أداء بعض الألعاب التفاعلية كالسلم والثعبان وورش الحكي مع الأطفال، كما تم توزيع الكتيبات الإرشادية، وأقيمت فقرة رسم على الوجه للفنانة سهام إسماعيل.

واختتمت مع عرض فني لفرقة كفر الشيخ للآلات الشعبية بقيادة المايسترو أحمد إسماعيل، وقدمت الفرقة مجموعة من الأغاني  أغاني التراث الشعبي الأصيل.

الفعاليات تأتي ضمن المرحلة الثانية لأنشطة قصور الثقافة بمبادرة "حياة كريمة" بكفر الشيخ، ونظمت بإشراف الإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة د. حنان موسى، من خلال الإدارة العامة للشباب والعمال، وبالتعاون مع إقليم شرق الدلتا الثقافي، وفرع ثقافة كفر الشيخ.

يذكر أن الأسبوع الثقافي نظم بمدرسة دقلت الابتدائية خلال الفترة من 18 إلى 20 أبريل، و بمركز شباب قرية روينة في الفترة من 21 حتى 23 أبريل، وفي مركز شباب قرية الحمراوي خلال يومي 24 و 25 من الشهر نفسه، وذلك بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة، صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، والشركة القابضة لمياه الشرب.

مركز شباب قرية الحمراوي لفعاليات الثقافية والفنية الدكتورة نيفين الكيلاني الهيئة العامة لقصور الثقافة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زفة في الجو.. عروسان يستأجران طائرة من مصر للطيران للاحتفال بزفافهما وسط المعازيم|فيديو

تطبيق التوقيت الصيفي في مصر غدا.. مواعيد فتح وغلق المحال والمقاهي

راجع الأهلي ؟ رمضان صبحي يجيب عن السؤال الصعب في مسيرته الكروية

فرج عامر يفجر مفاجأة سارة بشأن تريزيجيه

حكم النوم عاريا للرجل والمرأة وهل يجلب الجن؟ اعرف آراء الفقهاء وكيفية الوقاية

قرار ناري من الأهلي ضد الحريف.. لماذا أجلت أمريكا رحيل مسمار الوسط عن القلعة الحمراء؟

8 ملايين دولار .. مفاجأة مدوية حول رحيل إمام عاشور عن الأهلي

غطاء سحابي على هذه المناطق.. بيان عاجل من الأرصاد لاتخاذ التدابير اللازمة

ترشيحاتنا

الحوثيون يستهدفون سفينة إسرائيلية في خليج عدن

منسق مبادرة المقاطعة: الحملة تشمل الأسماك واللحوم والدواجن بسبب جشع التجار

عصام العرجاني: تعاهدنا على تنمية سيناء.. وأقول للرئيس السيسي شكرا

أستاذ علاج سموم: إدمان المخدرات التخليقية من الجرعة الأولى

أحب الأعمال إلى الله يوم الجمعة وليلتها.. 7 أمور يكشفها علي جمعة

مع بدء تطبيق التوقيت الصيفي .. هذه مواعيد غلق وفتح المحلات التجارية


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فستان جريء.. أيتن عامر تلفت الأنظار بإطلالة ناعمة

أرخص من الجاهزة.. طريقة عمل قرص بالسمسم في البيت

حفاظا على حياتك في الأسانسير .. ٧ نصائح هامة حال انقطاع الكهرباء

هاف ستوماك.. ابنة عمرو دياب تثير الجدل بإطلالة كاجوال

فيديو

مصرية أشعلت الاحتجاجات في جامعة كولومبيا.. فمن هي؟

حبس تيك توكر شهير بعد بلوغه مليون متابع

«وَالأرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا».. خبير مصري: طالما حدث كسوف للشمس فقد يعقبه زلازل|فيديوجراف

انطلاق فعاليات البطولة العربية العسكرية للفروسية بمدينة مصر للألعاب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: رمسيس الثاني يستنسخ

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الميول المهنية.. شغف الاهتمام

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: ذكرى تحرير سيناء .. وعظمة الانتصار المصري

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: حالة الفقر في العالم

المستشار أسـامة الصعيدي

أسامة الصعيدي يكتب: الحماية الدستورية من تغول الرياضة على الشباب

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: نجيب محفوظ في "أبوظبي"!

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: رابطة العالم الإسلامي في عهدها الجديد

مني أحمد

منى أحمد تكتب: سيناء.. أرض التضحيات

اﻟﻤﺰﻳﺪ