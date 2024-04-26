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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

إعلامي يفجر مفاجأة بشأن رحيل نجم الزمالك

صدى البلد

فجر الإعلامي محمد فاروق مفاجأة بشأن نجم الزمالك  عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب محمد فاروق : نجم وأحد قادة فريق الزمالك يقترب من بيراميدز في الصيف المقبل.

وصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إلى مدينة كوماسي الغانية، استعداداً لخوض مباراة دريمز الغاني في إياب الدور نصف النهائي لبطولة كأس الكونفدرالية، المقرر له في السابعة مساء يوم الأحد المقبل باستاد بابا يارا الرياضي.

ويترأس البعثة الدكتور حسام المندوه أمين الصندوق، ويرافق الفريق كل من الكابتن حسين لبيب رئيس النادي  وأحمد سليمان عضو مجلس الإدارة وعبد الله جورج مستشار مجلس الإدارة.


وتضم قائمة الزمالك لخوض اللقاء كلاً من:

حراسة المرمى : محمد عواد - معاذ علاء الدين – عبد الرحمن نفاد.

خط الدفاع : عمر جابر - حمزة المثلوثي - حسام عبد المجيد  - مصطفى الزناري - ياسر حمد – أحمد فتوح.

خط الوسط : نبيل عماد دونجا - محمد شحاتة - أحمد حمدي - زياد كمال - ترافيس موتيابا – إبراهيما نداي – محمد عاطف – سيد عبد الله "نيمار" - مهاب ياسر - محمود عبد الرازق "شيكابالا" - مصطفى شلبي - أحمد مصطفى "زيزو".

خط  الهجوم: سيف الجزيري - ناصر منسي - سامسون أكينيولا.

محمد فاروق الزمالك بيراميدز صفقات الزمالك

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