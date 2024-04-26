أول تعليق من رمضان صبحي بعد أزمة المنشطات

علق رمضان صبحي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، ومنتخب مصر على ما تردد بشأن تعاطيه المنشطات وإيجابية العينة الخاصة به.





وقال رمضان صبحي خلال تصريحات تلفزيونية : "تركيزي في الملعب فقط، لأن الكلام ولا هيقدم ولا هيأخر، واللي عايز يقول حاجة فيالآخر هيقولها".



وأضاف: "كل ما بيدي فعله هو شغلي، مفيش حاجة تاني اقدر أعملها. ممكن أطلع أقول الحقيقة والناس ميصدقونيش، أو يصدقوا شخصتاني، ويكذبوني أنا وأنا صاحب الشأن".









وتابع: "ونادي بيراميدز يلزمنا بالصمت الإعلامي، وعدم التحدث في كل الأوقات، وأنا احترم قرارات النادي، فمش هطلع كل يوم أتكلم، وأنا لا أحب التحدث كثيرا، إلا إذا كان هناك ما يستحق الكلام".