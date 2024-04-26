الدماطي يطمئن علي ترتيبات افتتاح بطولة أفريقيا للكرة الطائرة سيدات

حرص محمد الدماطي، عضو مجلس الإدارة ورئيس اللجنة العليا المنظمة لبطولة إفريقيا للكرة الطائرة سيدات التي تقام في ضيافة النادي، على متابعة ترتيبات انطلاق منافسات البطولة اليوم.

وعقد الدماطي سلسلة اجتماعات مع اللجان المعاونة، لمتابعة كل ما يتعلق بتجهيزات الصالات والإقامة والانتقالات الخاصة بكافة الفرق المشاركة في البطولة.



وشدد رئيس اللجنة على ضرورة تلبية طلبات الفرق وتذليل أي عقبات تواجه الوفود المشاركة، وتوفير الأجواء المناسبة للجميع.



وعقد الاجتماع الفني ومراسم القرعة بحضور مي ‏عاطف، عضو مجلس الإدارة، نائب رئيس اللجنة المنظمة، وخالد العوضي مدير البطولة‎.



حضر الاجتماع بشرى حجيج رئيس الاتحاد الإفريقي للكرة الطائرة، وعبد الله عدنان، نائب رئيس ‏الاتحاد الإفريقي، وياسر قمر رئيس الاتحاد المصري، وحسن ‏عابد المدير التنفيذي، وفؤاد عبد السلام رئيس لجنة ‏المسابقات في الاتحاد الإفريقي، بالإضافة إلى ممثلي الوفود والفرق المشاركة ‏في البطولة.