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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

أوقاف القليوبية : افتتاح 16 مسجدا خلال 4 أشهر

جانب من الافتتاح
جانب من الافتتاح

 افتتح الشيخ صفوت أبو السعود، وكيل وزارة الأوقاف بالقليوبية مسجد "عمر بن الخطاب" بكفر سليم بمدينة القناطر الخيرية ليرتفع عدد المساجد التي تم افتتاحها منذ بداية العام، إلى 16 مسجدًا خلال 4 أشهر فقط.


وأوضح وكيل وزارة الأوقاف أن مساحة المسجد بلغت 450 مترًا بتكلفة إجمالية 5 ملايين جنيه وذلك بعد إعادة إحلاله وتجديده بالكامل وفرشه بالسجاد الجديد من وزارة الأوقاف، مشيرًا إلى أن خطبة الجمعة اليوم تناولت موضوع  تطبيقات حسن الخلق. 


وأضاف وكيل وزارة الأوقاف أن الخطبة تناولت أن المساجد ليست مبنى فقط وإنما هي معنى ومحتوى ومضمون، حيث أشار القرآن الكريم إلى ذلك في بيان المراد من الصلاة وكذا سائر العبادات حيث تعتبر مدرسة أخلاقية متكاملة  فالصوم تهذيب وتربية وضبط السلوك الإنساني وأيضًا شعيرة الحج.

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