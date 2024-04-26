الملك أحمد فؤاد الثاني يشارك نادي السيارات احتفالية عيده المئوي | شاهد

نظم نادي السيارات والرحلات المصري، اليوم الجمعة، فعاليات احتفالية بشارع قصر النيل بمنطقة وسط البلد بمناسبة مرور 100 عام على تأسيسه.

شارك الملك أحمد فؤاد الثاني ابن الملك فاروق، والمهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء الأسبق، وخالد العناني وزير الآثار السابق، في أكبر تجمع للسيارات الكلاسيكية بوسط القاهرة، بمناسبة مرور مائة عام على تأسيس نادى السيارات.

ونظم نادي السيارات والرحلات المصرية مسيرة بالسيارات الكلاسيكية التاريخية بشوارع وسط البلد في احتفالية ضمت عددا كبيرا من المركبات التاريخية وسيارة الملك فاروق والرئيسين الراحلين جمال عبد الناصر وأنور السادات.

يعود إنشاء النادى إلى عام ١٩٠٥وكان من أوائل المؤسسين للمنظمة الدولية للسيارات FIA عام ١٩٢٢ ويعد من أبرز وأقدم أندية السيارات فى العالم ويرجع الفضل الأكبر فى إنشائه إلى المساندة من نادى السيارات الفرنسى وقد أنشئ النادى برعاية الخديو عباس حلمى الثانى الذى تولى حكم مصر بين عامى ١٨٩٢ و١٩١٤.