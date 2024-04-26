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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

كواليس اجتماع مجدي أبو المجد مع لاعبي يد الزمالك قبل مواجهة الترجي

يد الزمالك
يد الزمالك

عقد مجدي أبو المجد المدير الفني لفريق كرة اليد بنادي الزمالك، وإيهاب محسن المدرب العام، اجتماعاً فنياً مطولاً، مع اللاعبين للحديث عن مباراة الترجي التونسي، المقرر لها في الثامنة والنصف مساء غد السبت، في نهائي بطولة أفريقيا للأندية أبطال الكؤوس.


وبدأ "أبو المجد" اجتماعه مع اللاعبين، بالاطمئنان على حالتهم البدنية والفنية، مؤكداً أن مباراة الغد تحتاج إلى الثبات والهدوء والتركيز الذهني.

وقال مدرب الزمالك: "صحيح أن المباراة غداً، لكن تركيزنا يبدأ من اليوم، التتويج بالبطولة سيكون مفتاح حصد لقبي الدوري والكأس، والتفاصيل الصغيرة تكون سبب رئيسي في حسم اللقب".

وشرح مجدي أبو المجد كافة الأمور الفنية للاعبين والأدوار المطلوبة منهم، كما قام باستعراض مباراة الزمالك والترجي في الدور الرئيسي من البطولة بعد إعداد النقاط الفنية من جانب علاء الدين أحمد محلل الأداء، لشرح نقاط القوة والضعف في الفريق المنافس.

وتضم قائمة "يد الزمالك" المشاركة في البطولة كلا من: محمود خليل فلفل - هشام السبكي - أحمد مجدي - أحمد الأحمر - أكرم يسري - مؤمن زكي -أحمد حسام - عبدالله إمام- عمر الوكيل بكار - أحمد مؤمن دودو - مازن رضا - محمد ياسين - عمر الفولي - محمد رضا فراد - محمد عبدالغني - محمد البسيوني مودي - أحمد سامح - زياد حشاد - خالد وليد - شادي خليل - عبدالحميد العربي

ويتكون الجهاز الفني لـ"يد الزمالك" من: حسن يسري رئيساً للجهاز، ومجدي أبو المجد مديراً فنياً، وإيهاب محسن مدرباً عاماً، ومحيي صلاح  مدرباً لحراس المرمى، وأشرف عز الدين رئيساً للجهاز الطبي، وجمال شعبان مديراً إدارياً، ومحمد سامي أبو وردة إدارياً، ومحمد أشرف أخصائياً للعلاج الطبيعي، وشريف حسين مدلكاً، وعلاء الدين أحمد محللاً للأداء، ومحمد علي مسؤولاً للمهمات.

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