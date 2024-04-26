قيادي بفتح: 200 مسئول بالخارجية الأمريكية احتجوا على دعم إسرائيل

قال الدكتور أيمن الرقب، القيادي بحركة فتح الفلسطينية، إن هناك حراك كبير داخل الخارجية الأمريكية يضم أكثر من 200 مسؤولا داخل وزارة الخارجية احتجاجا على سياسة واشنطن الداعمة لإسرائيل في حربها على غزة.

وأضاف الدكتور أيمن الرقب، في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أكثر من 40 جامعة في أمريكا شهدت حراكا ومظاهرات طلابية وإضرابا، وهذا يعطيني دلالة على أن هناك ضغط كبير جدا على الإدارة الأمريكية لتعديل سياستها في هذا الملف.

تابع القيادي بحركة فتح الفلسطينية، جرائم جيش الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة فاقت كل التصورات وعلى الأمريكان أن يتوقفوا عن دعم الاحتلال، موضحا أن إنكار أمريكا ممارسة إسرائيل حرب إبادة جماعية بحق الفلسطينيين سيمثل حرج كبير لها لأنها المقابر الجماعية ووسائل الإعلام المختلفة وثقت كافة جرائم الاحتلال.

