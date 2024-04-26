فيه لاعب ناقص .. خالد الغندور يثير الجدل قبل مباراة الأهلي ومازيمبي

أعلن السويسري مارسيل كولر المدير الفني لفريق الأهلي، عن تشكيل فريقه لمواجهة مازيمبي الكونغولي، في إياب نصف نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا.



وكتب الإعلامي خالد الغندور عبر حسابه علي فيسبوك "تشكيل النادي الأهلي متميز و لكن ينقصه لاعب رقم ٦ مدافع عنده ملكة قطع الكورة"

ومن المقرر ان تنطلق مباراة الأهلي أمام نظيره فريق مازيمبي الكونغولي، في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة، على ملعب القاهرة الدولي.

تشكيل الأهلي أمام مازيمبي الكونغولي

وجاء تشكيل الأهلي أمام نظيره مازيمبي الكونغولي على النحو التالي:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

خط الدفاع: رامي ربيعة ومحمد عبد المنعم ومحمد هاني وعلي معلول.

خط الوسط: عمرو السولية وأكرم توفيق وأحمد نبيل كوكا وأحمد عبد القادر وبيرسي تاو

خط الهجوم: وسام أبو علي.