نصيحة من إبراهيم سعيد لـ الأهلي قبل مباراة الترجي التونسى .. ماذا قال؟

بعد الفوز على مازيمبي

قال إبراهيم سعيد نجم كرة القدم المصرية السابق، أن النادي الأهلي حقق إنجازا تاريخيا بالفوز على مازيمبي الكونغولي ضمن مباريات إياب نصف النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا والتأهل للمباراة النهائية ومواجهة الترجي التونسي.

وقال إبراهيم سعيد في تصريحات عبر برنامج 90+ المُذاع عبر قناة "النهار":" الأهلي حقق إنجاز كبير بالوصول للنهائي رقم 5 علي التوالي ولكن لابد من تحسين الأداء من كولر قبل مباراة الترجي التونسي فى نهائى البطولة".

وأضاف:" كنت قلق للغاية طوال المباراة علي الأهلي والأداء بالطبع عليه بعض الكلام رغم أن الأهم هو الفوز وذلك حدث ولكن من المهم تحسين الأداء قبل المباراة النهائية أمام الترجي التونسي".

جدير بالذكر أن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي استطاع الفوز أمام نظيره مازيمبي ضمن مباريات نصف النهائي بثلاثية دون مقابل.