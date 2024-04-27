صدور الطبعة الصينية من كتاب "الشيخ محمد بن زايد رجل الإنسانية"

صدرت حديثاً النسخة الصينية من كتاب "صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.. إضاءات في مسيرة رجل الإنسانية"، لمؤلفه الأستاذ الدكتور جمال سند السويدي.

وكان مركز أبوظبي للغة العربية نظم ، في قصر محمد علي بالمنيل، حفل توقيع وندوة، حول هذا الكتاب الهام على هامش معرض القاهرة الدولى السابق بحضور وتمثيل قوى من الاشقاء المصريين والاماراتيين وتم القاء الضوء على العلاقات بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية، باعتيدبارها علاقات وثيقة ومبنيّة على الاحترام والتقدير المتبادل.

وتأتي هذه النسخة الجديدة، بعد صدور الكتاب بثلاث لغات أخرى هي: الإنجليزية والإسبانية الفرنسية.

ويلقي الكتاب الضوء على أبرز المحطات في سيرة ومسيرة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، ويوضح أنه شخصية عسكرية قضى جُلَّ حياته في المؤسسة العسكرية، ويُعد من القيادات المعاصرة المتواضعة

ويتناول الكتاب محطات النشأة والتعليم والالتحاق بالقوات المسلحة والعمل فيها، ودوره في تطويرها، وأيضاً دوره السياسيّ والاقتصاديّ والعسكريّ، عندما كان ولياً لعهد إمارة أبوظبي، وكذلك المحطة الأهمّ، وهي رئاسته للدولة بإجماع شعبي منقطع النظير، بالإضافة إلى إنجازاته الهائلة، ومبادراته الكثيرة للنهوض بدولة الإمارات العربية المتحدة.

ويتيح صدور الكتاب باللغة الصينية إطلاع جمهور أوسع من القراء في آسيا إلى جانب القراء في أوروبا وأفريقيا وغيرها، على أهم محطات المسيرة الميمونة لدولة الإمارات العربية المتحدة، كذلك يستعرض سياسات ومبادرات صاحب السمو لتكون نبراساً للأجيال الحالية والقادمة في دولة الإمارات العربية المتحدة.

ومن المؤكد أن تُسهم الطبعة الصينية في تعريف العالم الناطق بتلك اللغة، بتفاصيل الدور الذي يقوم به رئيس دولة الامارات ، من أجل تعزيز التسامح ونشر قيم الأخوة الإنسانية وصناعة السلام وتعزيز الاستقرار في المنطقة والعالم، بالإضافة إلى تحقيق الريادة العالمية لدولة الإمارات العربية المتحدة في جميع المجالات، بما في ذلك القطاعات الحيوية، كالتعليم والطاقة والتكنولوجيا، لاسيما تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي التوليدي.

وتشمل النسخة من الكتاب أيضاً ملاحق، تضم ترجمة للقصائد الشعرية التي نظمها رئيس الدولة بالإضافة إلى صور خلال محطاته السياسية والعسكرية المختلفة.

يذكر ان الدكتور جمال سند السويدى مؤلف الكتاب هو مفكر وكاتب وخبير استراتيجى ويشغل حاليا نائب رئيس مجلس أمناء مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية