كولر : جماهير الأهلي تفوق الوصف.. محمد الشناوي سينضم للتدريبات الإثنين

شارك اللاعب أحمد حسن تصريحات مارسيل كولر خلال المؤتمر الصحفي عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

وقال مارسيل كولر “ توقعنا أن يلعب مازيمبي هذه الكرة التي تتضمن العنف والقوة البدنية. لاعبونا كانوا على الموعد وقاتلوا على كل كرة في المباراة”.

وأكمل :"كان لدينا من الجودة ما يكفي لخلق فرص عديدة واستغلالها لتسجيل 3 أهداف وسعيد جدا بالتأهل".

وأضاف مصطفى شوبير قدم بطولة كبيرة للغاية. محمد الشناوي سينضم لتدريبات الفريق الجماعية يوم الإثنين المقبل ولا نعرف مدى جاهزيته، ولدينا ما يكفي من الوقت قبل المباراة النهائية.

غيابه طال لـ 3 أشهر وبالتأكيد لا يمكنه العودة لنفس الجاهزية بين يوم وليلة.

وأختتم سعيد بتواجد الجماهير. جماهير الأهلي تفوق الوصف فقد عملت في عدة بلاد ولم أرَ مثلهم. وجودهم مهم في كل مباراة لمساعدة الفريق واليوم كانوا اللاعب رقم 12 للفريق وساعدونا كثيرا على الفوز بالمباراة وأتمنى تواجدهم دائما.

أتمنى أن يزداد الحضور الجماهيري في الدوري لأنه يساعد اللاعبين كثيرا ويزيد دوافعهم.