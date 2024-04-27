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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

2 مايو.. فرقة الطنبورة تعود بحفلاتها على مسرح الضمة

فرقة الطنبورة
فرقة الطنبورة

عود فرقة "الطنبورة" البورسعيدية للفلكلور الشعبي، من جديد لإحياء حفلاتها بالقاهرة يوم 2 مايو المقبل، على مسرح الضمة المستقل بحي عابدين، والتابع لمركز المصطبة للموسيقى الشعبية المصرية راعي الفرقة.


وقال المدير التنفيذي لمركز المصطبة للموسيقى الشعبية ممدوح القاضي، لوكالة أنباء الشرق الأوسط، إنه تم تعليق جميع الحفلات بالمركز منذ بداية شهر أكتوبر الماضي تضامنا مع أهل غزة، ثم أمتد التوقف عن تقديم الحفلات بعد وفاة مؤسس ومدير مركز المصطبة وفرقة الطنبورة الفنان زكريا إبراهيم، في فبراير الماضي.


وأضاف القاضي، أن مسرح الضمة وهو تابع للمركز يستعد من جديد لبدء نشاطه مره أخرى بحفل لفرقة "الطنبورة" يقام في موعده الثابت، وهو أول خميس من كل شهر "يوم 2 مايو المقبل" على مسرح الضمة، موضحا أن الفرقة ستقدم الحفل لأول مرة بدون قائدها، ولكن بوجود أعضائه وهم أخر المؤسسين؛ الفنان مرسي لاشين والعازف القدير المدير الفني محسن العشري وباقي نجوم الطنبورة الفنانين السيد عزام، صابر ماجد، أحمد عشري، كريم رجب، ومحمد يحيى.


ويقدم أعضاء الفرقة في الحفل باقة من أروع الأغاني التراثية والفلكلور الشعبي الذي أشتهرت به المدينة الباسلة بورسعيد، على إيقاع آلة السمسمية؛ من بينها "آه يالالى"، و"شفت القمر"، بالإضافة إلى أغاني الضمة الصوفية، مثل "أهوى قمر"، و"هجرني"، إلى جانب أدائهم لرقصة البمبوطية الشهيرة، وبعض الأغاني الفكاهية، ويقدمها كوميديان الفرقة مرسى لاشين.
 

مسرح الضمة حي عابدين مركز المصطبة البمبوطية فرقة الطنبورة

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