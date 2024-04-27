الجمهورية: موقف مصر واضح وصريح برفض أي تهجير للشعب الفلسطيني

ذكرت صحيفة "الجمهورية" أنه ومنذ بداية الحرب الإسرائيلية على غزة كان الموقف المصري واضحاً وصريحا بالرفض القاطع لأي تهجير للشعب الفلسطيني.



وأضافت الصحيفة - في افتتاحية عددها الصادر اليوم /السبت/ بعنوان (مواقف ثابتة) - أن مصر تدعم كل سبل أمن واستقرار المنطقة وتدعم الحق المشروع للشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وترفض تماما كل محاولات تصفية القضية الفلسطينية، إيماناً منها بأن حل الدولتين هو السبيل الوحيد لتحقيق أمن واستقرار المنطقة بأسرها.



وأشارت إلى أنه وخلال احتفال الشعب المصري بالذكرى الثانية والأربعين لتحرير سيناء كانت رسائل الرئيس عبدالفتاح السيسي مباشرة وواضحة للعالم بالتأكيد على المواقف المصرية الثابتة من القضية الفلسطينية، ومواصلة العمل المكثف لوقف إطلاق النار، وإنفاذ المساعدات الإنسانية بصورة مستمرة وكافية، لإعاشة الشعب الفلسطيني في غزة.



وأكدت "الجمهورية" أن الجهود والمساعي المصرية على كافة الجهات تهدف إلى إرساء دعائم السلام والأمن والاستقرار بالشرق الأوسط.