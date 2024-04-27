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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

شرطة لندن: اعتقال مئات المتظاهرين المؤيدين لفلسطين

صدى البلد

أعلنت شرطة لندن أن تكلفة مراقبة الاحتجاجات وصلت الآن إلى حوالي 38.5 مليون جنيه إسترليني (حوالي 48 مليون دولار) ومع توقع مشاركة عشرات الآلاف في مسيرة مؤيدة للفلسطينيين ومعادية لإسرائيل في لندن في وقت لاحق اليوم.

وتكافح قوات شرطة لندن لإدارة التوترات التي أثارتها الحرب بين إسرائيل وحماس، حيث قال السكان اليهود إنهم يشعرون بالتهديد بسبب المسيرات المتكررة المؤيدة للفلسطينيين والمناهضة لإسرائيل في شوارع العاصمة البريطانية.

بالإضافة إلى ذلك، تقول قوة الشرطة أنه تم اعتقال 450 شخصًا منذ بدء المسيرات، من بينهم 193 معتقلًا بتهمة ارتكاب جرائم معادية للسامية، بحسب ما أوردته صحيفة تايمز أوف إسرائيل.

وأشارت الشرطة إلى أن غالبية تلك الجرائم شملت لافتات أو هتافات أو تعبيرات عن خطاب الكراهية، وأخبر مساعد مفوض شرطة العاصمة البريطانية مات تويست وسائل الإعلام البريطانية أن القوة تهدف إلى مراقبة الأحداث "دون خوف أو محاباة"، وأشار إلى أنها "كانت سببًا خاصًا للخوف وعدم اليقين في المجتمعات اليهودية".

ومع ذلك، يقول الضابط الكبير إن الاحتجاجات لم تصل إلى الحد الذي يجعلها مصممة على تحمل خطر حدوث “اضطراب عام خطير”.

وفي نفس الوقت الذي تجري فيه المسيرة المؤيدة للفلسطينيين اليوم، ستنظم مظاهرة منفصلة نظمتها مجموعة "كفى كفى" المؤيدة لإسرائيل في مكان قريب، وقالت الحملة ضد معاداة السامية إنها ألغت مسيرتها المخطط لها في نفس الوقت وسط مخاوف تتعلق بالسلامة.

على الرغم من أن المسيرات المؤيدة للفلسطينيين كانت سلمية إلى حد كبير، قال مسؤول بريطاني في مكافحة الإرهاب الشهر الماضي إن الاحتجاجات جعلت شوارع لندن “منطقة محظورة على اليهود في نهاية كل أسبوع”.

جرائم معادية للسامية مسيرة مؤيدة للفلسطينيين الحرب بين إسرائيل وحماس خطاب الكراهية

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شرطة لندن: اعتقال مئات المتظاهرين المؤيدين لفلسطين


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