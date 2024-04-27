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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

انطلاق دورة مهارات استلام بنود الأعمال طبقا للكود المصري بمركز سقارة.. غدا

وزير التنمية المحلية
وزير التنمية المحلية

يعقد مركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة، غدا الأحد، دورة تدريبية عن مهارات استلام بنود الأعمال طبقا للكود المصري، بالتعاون مع مركز بحوث الإسكان، والبناء وكلية هندسة جامعة بنها، وقطاع التخطيط والإدارة الاستراتيجية بالوزارة.

ويستفيد من الدورة 28 متدرباً من المديرين والعاملين بإدارات المشروعات والإدارة الهندسية والتخطيط العمراني.

وأكد اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، أهمية مثل هذه الدورات التدريبية للعاملين بالمحليات، وذلك لرفع مهاراتهم وزيادة وعيهم بأهمية تفعيل كود الإتاحة الهندسي بالمحافظات، وعدم إصدار تراخيص المباني الجديدة وشهادات المطابقة إلا بتوافر اشتراطات الكود الهندسي المصري لتصميم الفراغات الخارجية والمباني لاستخدام الأشخاص ذوى الإعاقة وتهيئة المنشآت القائمة، بما يضمن لهم سهولة استخدام المنشآت والأبنية العامة والخاصة.

وقال وزير التنمية المحلية إن الدورة التدريبية ستتناول كيفية التفريق بين طبيعة المباني العامة والخاصة والاشتراطات المعمارية لأعمال الكود المصري لحماية المنشآت من الحريق، وأسس إعداد وتجهيز  العمل التنفيذي للموقع، وأعمال الانظمة الكهروميكانيكية والتركيبات الفنية، والأسس والمعايير العامة لتصميم واستلام الجراجات تبعاً لنوعيات المباني المختلفة، واعتبارات تصميم واستلام المباني طبقاً للكود المصري للمعاقين، وأنواع الطرق والرصف وفقاً للكود المصري، أعمال التشطيبات الخارجية والداخلية للمباني العامة، والنهو الخارجي للمباني.

 

التنمية المحلية سقارة دورة تدريبية مهارات استلام بنود الأعمال هشام امنة

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