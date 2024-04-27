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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

التنمية المحلية تتابع جهود البحر الأحمر في الرقابة على الأسواق ومنع الغش

الرقابة على الأسواق
الرقابة على الأسواق

تابعت وزارة التنمية المحلية، جهود محافظة البحر الأحمر، في الرقابة على الأسواق ومنع الغش التجاري والاحتكار.

يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء بضرورة توفير احتياجات المواطنين من السلع المطابقة للمواصفات والتصدى لكافة أشكال الغش التجارى وتوفير السلع بالاسعار المناسبة لرفع المعاناة عن المواطنين في ظل آثار الازمة الاقتصادية العالمية وارتفاع الاسعار،وبالمتابعة المستمرة من اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية في هذا الشأن.

ووجه اللواء عمرو حنفى محافظ البحر الاحمر بشن حملات تموينية مكبرة على الاسواق والمخابز ومتابعة الأسعار.

وقد كلف اللواء ممدوح نديم رئيس مدينة راس غارب إدارة التموين بتكثيف الحملات التموينية والتفتيشية على الأسواق ومتابعة تنفيذ التوجيه الوزارى بخفض الأسعار؛ مشيرا بقيام اعضاء التموين بالمرور على  المخابز البلدية والتأكد الاسعار و الاوزان ومطابقتها للأوزان المقررة طبقا للتوجيه الوزارى بخفض سعر رغيف الخبز.

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وزارة التنمية المحلية محافظة البحر الاحمر الرقابة على الاسواق رغيف الخبز

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