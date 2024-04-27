قرارات عاجلة بشأن امتحانات الشهادة الإعدادية 2024

تلقت الإدارات التعليمية بمديرية التربية والتعليم بالقاهرة ، تعليمات وقرارات عاجلة بشأن امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 الترم الثاني

جاء ذلك خلال اجتماع الدكتورة همت أبو كيلة مدير عام الشئون التنفيذية بمديرية والتعليم بالقاهرة مع رؤساء أقسام شئون الطلبة والإمتحانات ورؤساء لجان النظام والمراقبة بالادارات التعليمية استعداداً لـ إمتحانات الشهادة الإعدادية 2024

تقرر رسميا بدء امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 ( العامة والرياضية والصم والمكفوفين والمهنية)ذ من الخميس ١٦ مايو حتى الأربعاء ٢٢ مايو .



وتمثلت تعليمات وقرارات عقد امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 الترم الثاني فيما يلي :

