قرارات عاجلة بشأن امتحانات الشهادة الإعدادية 2024

تلقت الإدارات التعليمية بمديرية التربية والتعليم بالقاهرة ، تعليمات وقرارات عاجلة بشأن امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 الترم الثاني
جاء ذلك خلال اجتماع الدكتورة همت أبو كيلة مدير عام الشئون التنفيذية بمديرية والتعليم بالقاهرة مع رؤساء أقسام شئون الطلبة والإمتحانات ورؤساء لجان النظام والمراقبة بالادارات التعليمية استعداداً لـ إمتحانات الشهادة الإعدادية 2024
تقرر رسميا بدء امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 ( العامة والرياضية والصم والمكفوفين والمهنية)ذ من الخميس ١٦ مايو حتى الأربعاء ٢٢ مايو .
وتمثلت تعليمات وقرارات عقد امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 الترم الثاني فيما يلي :
- مراجعة اوراق الطلبة الأوائل بعناية حتى يحصل كلاً منهم على تقديرة الذى يستحقه .
- إنجاز أعمال تقدير الدرجات كل يوم وإبلاغ المديرية بما تم .
- رفع النتائج فى المواعيد المحددة على الموقع الإلكتروني لشئون الطلبة والإمتحانات بالمديرية لاعتماد معالى اللواء محافظ القاهرة .
- ارسال أوراق الأوائل بمجرد الانتهاء من أعمال الرصد واعتماد الموجهين الأوائل كل مادة على حدة وإرسالها فى مظاريف مغلقة
إلى إدارة شئون الطلبة والإمتحانات للمراجعة النهائية من الموجهين العموم بالمديرية .
- توحيد النماذج الصادرة من أقسام شئون الطلبة والإمتحانات على مستوى المديرية والتى يتم طبعها الآن من على الموقع الإلكتروني لإدارة شئون الطلبة والإمتحانات على الورق المؤمن .
- عدم التوقيع على البيانات الموجهة للسفر إلى الخارج
( الا لمن هم لهم صحة التوقيع للخارج )
- عدم تحديد أى جهة غير الدولة الموجه إليها البيان .
- عدم استخراج طلبات إلحاق من الإدارات والتوجيه إلى المديرية بناء على تعليمات الوزارة طبقاً للقرار الوزاري ٢٨٤ لسنة ٢٠١٤ ، مع مناقشة إجراءات إلحاق الوافدين والعائدين ( الجنسيات التى لها حق القيد بالمدارس الحكومية) .
- يتم إصدار البيانات ( نجاح ، قيد ، تدرج ...) عن طريق إدارة شئون الطلبة والإمتحانات .
- العمل بروح الفريق والتكاتف لإنجاح المنظومة ، وتم فتح باب الحوار والمناقشة والرد على كافة التساؤلات .