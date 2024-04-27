قال السكرتير الصحفي للرئيس الروسي دميتري بيسكوف، إن أوكرانيا تخلت عن مفاوضات إسطنبول تحت ضغط مباشر من الجانب البريطاني.

وأضاف بيسكوف أنه من المعروف منذ فترة طويلة أن الوثيقة تم التوقيع عليها بالأحرف الأولى بالفعل، ولكن، كما اعترف الجانب الأوكراني نفسه، حدث انهيار المفاوضات بسبب الضغط من لندن، بحسب ما أورده موقع روسيا اليوم.

وأشار إلى أن "والجميع يعرف جيدًا أيضًا من كلمات المشاركين في هذه المفاوضات من الجانب الأوكراني ما هو بالضبط سبب رفض الأوكرانيين مواصلة هذه المفاوضات وإكمال العمل على الوثيقة" .