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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الإمارات تدين الهجوم على حقل خور مور للغاز في كردستان

صدى البلد

أدانت الإمارات بشدة الهجوم الإرهابي الذي استهدف حقل خور مور للغاز في كردستان العراق بطائرة مسيرة مفخخة، ما أدى  إلى مقتل عدد من الأبرياء من اليمن الشقيق.

وأكدت وزارة الخارجية الإماراتية أن أبو ظبي تعرب عن إدانتها واستنكارها الشديدين لهذه الهجمات الإرهابية التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار في العراق الشقيق وتعدّ انتهاكاً صارخاً لمبادئ القانون الدولي، بحسب ما أوردته وكالة وام الإماراتية.

وأعربت الخارجية عن تضامن الإمارات مع كافة الاجراءات التي يتخذها العراق الشقيق لحماية سيادته وأمنه واستقراره، ووقوفها إلى جانب العراق في مواجهة الإرهاب، مؤكدة حرص دولة الإمارات على استتباب الأمن والاستقرار فيه.

كما عبرت عن خالص تعازيها ومواساتها إلى  اليمن وشعبه الشقيق ولأهالي وذوي الضحايا في هذا الهجوم الآثم.

الهجوم على حقل خور مور للغاز حقل خور مور كردستان

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