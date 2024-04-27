هل يهدد السكان.. ثوران بركان إيبيكو في جزر الكوريل بروسيا

أعلنت الإدارة الرئيسية بوزارة حالات الطوارئ الروسية لمنطقة سخالين أن بركان إيبيكو في جزيرة بارموشير إحدى جزر الكوريل قذف اليوم السبت عمودًا من الرماد البركاني ارتفاعه 4.5 كلم.

وحسب “روسيا اليوم”، قالت الإدارة في بيان: "انتشر الرماد البركاني في الاتجاه الشمالي الشرقي لمسافة تزيد عن 5 كيلومترات".

ووفقا للمراقبين، لم يلاحظ أي سقوط للرماد في مدينة سيفيروكوريلسك، ولم يشعر برائحة كبريتيد الهيدروجين، ولا يوجد أي تهديد على حياة السكان.

ويقع بركان إيبيكو الذي يبلغ ارتفاعه 1156 مترا، على بعد سبعة كيلومترات شمال غرب مدينة سيفيروكوريلسك في الجزء الشمالي من سلسلة جبال فيرنادسكي.

ويقذف البركان الرماد بصورة منتظمة ومستمرة منذ 20 أكتوبر 2016، وهو نشاط طبيعي للبركان، ولكن في 31 أغسطس 2018 قذف عمودا من الرماد البركاني ارتفاعه 6 كيلومترات من فوهة بركانية جديدة تشكلت في عام 2017.