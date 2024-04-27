المكتب السياسي لحزب الاتحاد يعقد اجتماعا غير عادي ويصدر عددا من القرارات

عقد حزب الاتحاد برئاسة المستشار رضا صفر، اليوم السبت 27 إبريل، اجتماعا دوريا غير عادي لأعضاء المكتب السياسي والأمانة العامة للحزب لمناقشة عدد من الملفات المهمة.

ووجه الحزب التهنئة للقيادة السياسية والقوات المسلحة المصرية بعيد تحرير سيناء، والتأكيد على اصطفاف الحزب بقياداته وجماهيره خلف الرئيس عبد الفتاح السيسي لمواجهة الأخطار المحيطة بمصر من كافة الاتجاهات وخاصة ما يتعلق برفض المخطط الإسرائيلي لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة وتصفية القضية الفلسطينية.

وقدم المكتب السياسي للحزب، خلال اجتماعه، وافر الشكر للرئيس بمناسبة ذكرى مرور عامين على إطلاقه للحوار الوطني الذي أعاد الروح للحياة السياسية في مصر ومنح الأحزاب قبلة الحياة، وبهذه المناسبة عاهده المجتمعون على أن يستثمر حزب الاتحاد هذا المناخ الصحي بشكل إيجابي لتدعيم تواجده في المشهد السياسي من اجل خدمة شعب مصر العظيم.

وأعلن الحزب عن فتح باب العضوية للمصريين بالداخل والخارج وفق الشروط التي أقرتها اللائحة التنظيمية للحزب، كما يعلن الحزب قبوله للتبرعات من الأشخاص والجهات المانحة وفق الضوابط التي اقرها القانون.

جاء ذلك انطلاقا من رؤية المكتب السياسي للحزب بتفعيل أنشطة متخصصة نوعية تستهدف تحقيق طموحات وخطط الحزب المستقبلية.

كما ناقش الاجتماع استكمال خطط التوسع الجغرافي في المحافظات وفق الدراسة التي أعدها رئيس الحزب، وفتح المزيد من المقرات في المدن الرئيسية للمحافظات التي يتمركز فيها أعضاء الحزب.

وشهد الاجتماع تكليف الأمين العام للحزب، الكاتب الصحفي محمد مصطفى أبو شامة، بوضع خطة تدريب مستمرة للأعضاء الجدد وخاصة الشباب وتوظيف جهودهم بما يخدم سياسات الحزب وطموحاته.

واعتمد المكتب السياسي البرنامج الجديد للصالون السياسي للحزب، واستطلاع رأي أعضاء الحزب في موضوعاته وأسماء الضيوف المرشحة للحضور.

كما بحث أطر التعاون مع الأحزاب السياسية المختلفة، واستكمال ما بدأه الحزب في وثيقة العمل الشبابي التي تشارك فيها مع ثلاثة أحزاب أخرى، ببرامج مشابهة تستهدف إثراء المشهد السياسي.

كما تم تكليف جميع أعضاء الحزب بالاستعداد لجلسات الحوار الوطني، بإعداد تصوراتهم لما تبقى من محاور، وطرح الأفكار والرؤى التي تتفق مع برنامج الحزب وتمثل أطروحات تسهم في مسيرة التنمية التي تقودها الدولة المصرية نحو المستقبل.