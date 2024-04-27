عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

المكتب السياسي لحزب الاتحاد يعقد اجتماعا غير عادي ويصدر عددا من القرارات

المكتب السياسي لحزب
المكتب السياسي لحزب الاتحاد

عقد حزب الاتحاد برئاسة المستشار رضا صفر، اليوم السبت 27 إبريل، اجتماعا دوريا غير عادي لأعضاء المكتب السياسي والأمانة العامة للحزب لمناقشة عدد من الملفات المهمة.

ووجه الحزب التهنئة للقيادة السياسية والقوات المسلحة المصرية بعيد تحرير سيناء، والتأكيد على اصطفاف الحزب بقياداته وجماهيره خلف الرئيس عبد الفتاح السيسي لمواجهة الأخطار المحيطة بمصر من كافة الاتجاهات وخاصة ما يتعلق برفض المخطط الإسرائيلي لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة وتصفية القضية الفلسطينية.

وقدم المكتب السياسي للحزب، خلال اجتماعه، وافر الشكر للرئيس بمناسبة ذكرى مرور عامين على إطلاقه للحوار الوطني الذي أعاد الروح للحياة السياسية في مصر ومنح الأحزاب قبلة الحياة، وبهذه المناسبة عاهده المجتمعون على أن يستثمر حزب الاتحاد هذا المناخ الصحي بشكل إيجابي لتدعيم تواجده في المشهد السياسي من اجل خدمة شعب مصر العظيم.

وأعلن الحزب عن فتح باب العضوية للمصريين بالداخل والخارج وفق الشروط التي أقرتها اللائحة التنظيمية للحزب، كما يعلن الحزب قبوله للتبرعات من الأشخاص والجهات المانحة وفق الضوابط التي اقرها القانون.

جاء ذلك انطلاقا من رؤية المكتب السياسي للحزب بتفعيل أنشطة متخصصة نوعية تستهدف تحقيق طموحات وخطط الحزب المستقبلية.

كما ناقش الاجتماع استكمال خطط التوسع الجغرافي في المحافظات وفق الدراسة التي أعدها رئيس الحزب، وفتح المزيد من المقرات في المدن الرئيسية للمحافظات التي يتمركز فيها أعضاء الحزب.

وشهد الاجتماع تكليف الأمين العام للحزب، الكاتب الصحفي محمد مصطفى أبو شامة، بوضع خطة تدريب مستمرة للأعضاء الجدد وخاصة الشباب وتوظيف جهودهم بما يخدم سياسات الحزب وطموحاته.

واعتمد المكتب السياسي البرنامج الجديد للصالون السياسي للحزب، واستطلاع رأي أعضاء الحزب في موضوعاته وأسماء الضيوف المرشحة للحضور.

كما بحث أطر التعاون مع الأحزاب السياسية المختلفة، واستكمال ما بدأه الحزب في وثيقة العمل الشبابي التي تشارك فيها مع ثلاثة أحزاب أخرى، ببرامج مشابهة تستهدف إثراء المشهد السياسي.

كما تم  تكليف جميع أعضاء الحزب بالاستعداد لجلسات الحوار الوطني، بإعداد تصوراتهم لما تبقى من محاور، وطرح الأفكار والرؤى التي تتفق مع برنامج الحزب وتمثل أطروحات تسهم في مسيرة التنمية التي تقودها الدولة المصرية نحو المستقبل.

الاتحاد حزب الاتحاد تحرير سيناء السيسي الرئيس عبد الفتاح السيسي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هل تصل عاصفة الأقصر للقاهرة؟|الأرصاد تفجر مفاجأة وتعلن عن سيول بهذه المناطق

نيويورك تايمز: إسرائيل عليها الاختيار.. إما رفح أو الرياض

3500 جنيه| الذهب يخالف التوقعات بعد موجة تراجع.. وعيار 21 الآن مفاجأة

لميت فلوس كتير.. نانسي صلاح تكشف تفاصيل عملها فى الشحاتة

فرج عامر يوجه رسالة لـ لاعب الأهلي محمد عبد المنعم

نجما جنوب أفريقيا على أعتاب نادي الزمالك خلال الانتقالات الصيفية

بسبب الغضب غير المبرر..تحقيق عاجل مع نجم الأهلي| تفاصيل

بعد انخفاض الأعلاف.. مفاجأة فى أسعار الدواجن والبيض اليوم السبت

ترشيحاتنا

وزير التعليم يكشف أخر تطورات المبادرة الرئاسية 1000 مدير مدرسة

إجراءات عاجلة لحماية امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 من الغش والتسريب

بيان عاجل من الترجي التونسي قبل مواجهة الزمالك في بطولة اليد

استعدادات الأهلي لبعثة تونس لمواجهة الترجي في النهائي الإفريقي| تفاصيل

قرار حكومي عاجل بوقف انقطاع الكهرباء في هذا الموعد.. تفاصيل

القاهرة الإخبارية تكشف تفاصيل الصفقة المصرية لوقف العدوان الإسرائيلي على غزة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إطلاق أول سيارة صينية طائرة في عام 2024

نشرة المرأة والصحة.. إطلالة ابنة حسام حسن في حفل خطوبتها.. فستان نانسي عجرم في أحدث ظهور.. شاهد

تحذير عاجل.. تناول الفيتامينات بهذه الطريقة يهدد الصحة

مصر تواصل أعمال الجسر الجوى لإسقاط المساعدات الإنسانية والإغاثية على شمال قطاع غزة

فيديو

لميت فلوس كتير.. نانسي صلاح تكشف تفاصيل عملها فى الشحاتة

مصر تواصل أعمال الجسر الجوى لإسقاط المساعدات الإنسانية والإغاثية على شمال قطاع غزة

ابني وأهلي قاطعوني.. ميار الببلاوي تنهار على الهواء بسبب هجوم شيخ عليها

يا بلاش.. جلابية فيفي عبده سعرها يقارب الـ5 ملايين جنيه

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: نصائح لتفادي خوف المطبات الجوية اثناء السفر

د. الشيماء المشد

د. الشيماء المشد تكتب: التسويق في العالم العربي.. تحولات وآفاق في عصر الذكاء الاصطناعي

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح: شرايين الحياة إلى سيناء

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: مستقبل حماس في غزة

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: الثقافة.. والمختلفون الخمسة

هند عصام

هند عصام تكتب: رمسيس الثاني يستنسخ

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الميول المهنية.. شغف الاهتمام

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: ذكرى تحرير سيناء .. وعظمة الانتصار المصري

اﻟﻤﺰﻳﺪ