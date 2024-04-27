بيانات مغلوطة| مصر للطيران تصدر بيانا حول الرحلة MS256 وطائرة الغردقة

أصدرت الشركة الوطنية مصر للطيران، بيانا توضيحيا؛ للرد عن ما نشر في أحد المواقع الإليكترونية وعلى صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، بعنوان "قصور في عدد الموظفين.. تكدس المسافرين للغردقة في صالة مطار القاهرة".

وأضافت مصر للطيران، كاتب الخبر أشار فيه إلى موضوعين، الأول أن هناك تكدسا كبيرًا من الأجانب والمصريين؛ لعدم وجود موظفين لإنهاء إجراءات السفر لركاب رحلة مصر للطيران رقم MS256 المتجهة إلى الغردقة.

وأوضحت مصر للطيران، أن الموضوع الثاني، هو خبر قديم «أُعيد نشره»، بالرغم أنه تم توضيحه في جميع وسائل الإعلام، والخاص بوجود عطل فني بطائرة مصر للطيران رقم MS4413 بعد إقلاعها من مطار برج العرب إلى مطار جدة.

وقالت مصر للطيران، إنه في إطار حق الرد الإعلامي المكفول؛ نريد أن نوضح الحقائق التالية أمام الرأي العام، كالتالي:

أولا: “الرحلة المشار إليها MS256 المتجهة من القاهرة إلى الغردقة أمس الجمعة 26 أبريل، أقلعت في موعدها المحدد الساعة 15.35 دون أي تأخير، وعلى متنها 126 راكبا، وبالتالي لا صحة للخبر المنشور تماما، حيث تم إنهاء إجراءات نحو 37 راكبا من الساعة 13.00 إلى الساعة 13.30، وإنهاء إجراءات سفر 20 راكبا آخرين من الساعة 13.30 إلى الساعة 14.00، ثم إنهاء إجراءات 32 راكبا من الساعة 14.00 حتى 14.30، والانتهاء من إجراءات باقي ركاب الرحلة وعددهم 38 راكبا، في تمام الساعة 15.00، والدليل على ذلك، أن الصورة المنشورة مع الخبر، لا تُظهر وجود تكدس، بل علي العكس من ذلك تماما”.

ثانيا: فيما يخص الخبر المنشور مرة أخرى بالموقع ذاته، كانت مصر للطيران قد نشرت عنه بيانا إعلاميا، في 12 أبريل الماضي، أوضحت فيه أن رحلتها رقم MS4413، كانت متجهة من مطار برج العرب إلى مطار جدة الدولي دون ركاب؛ وذلك لعودة معتمرين من جدة، وبعد إقلاعها بفترة وجيزة؛ حدث عطل فني مفاجئ، فقرر قائد الرحلة العودة مرة أخرى إلى مطار برج العرب، وفقا لإجراءات السلامة والأمان، وحرصًا من مصر للطيران على الركاب؛ فقد تم تجهيز طائرة أخرى بديلة، أقلعت من مطار القاهرة إلى مطار جدة لعودة الركاب، وعددهم 140 راكبًا، من مطار جدة، وهو إجراء متبع في جميع شركات الطيران.

وقالت مصر للطيران، إنه مما سبق، يتضح من هذه الأخبار التي تم نشرها، والتي تتضمن معلومات وبيانات مغلوطة، إن الهدف من مثل هذه الأخبار، هو تشويه صورة الشركة الوطنية مصر للطيران، وأن مثل هذه الأفعال، تتنافى تماما مع تشريعات وأخلاقيات الصحافة المصرية.

وناشدت مصر للطيران، جميع وسائل الإعلام، ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي، تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية، قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، بل تهدف إلى إثارة البلبلة لدى الرأي العام، وتشويه صورة المؤسسات الوطنية أمام عملائها.