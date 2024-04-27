عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

بيانات مغلوطة| مصر للطيران تصدر بيانا حول الرحلة MS256 وطائرة الغردقة

مصر للطيران
مصر للطيران

أصدرت الشركة الوطنية مصر للطيران، بيانا توضيحيا؛ للرد عن ما نشر في أحد المواقع الإليكترونية وعلى صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، بعنوان "قصور في عدد الموظفين.. تكدس المسافرين للغردقة في صالة مطار القاهرة".

وأضافت مصر للطيران، كاتب الخبر أشار فيه إلى موضوعين، الأول أن هناك تكدسا كبيرًا من الأجانب والمصريين؛ لعدم وجود موظفين لإنهاء إجراءات السفر لركاب رحلة مصر للطيران رقم MS256 المتجهة إلى الغردقة.

وأوضحت مصر للطيران، أن الموضوع الثاني، هو خبر قديم «أُعيد نشره»، بالرغم أنه تم توضيحه في جميع وسائل الإعلام، والخاص بوجود عطل فني بطائرة مصر للطيران رقم MS4413 بعد إقلاعها من مطار برج العرب إلى مطار جدة.

وقالت مصر للطيران، إنه في إطار حق الرد الإعلامي المكفول؛ نريد أن نوضح الحقائق التالية أمام الرأي العام، كالتالي:

أولا: “الرحلة المشار إليها MS256 المتجهة من القاهرة إلى الغردقة أمس الجمعة 26 أبريل، أقلعت في موعدها المحدد الساعة 15.35 دون أي تأخير، وعلى متنها 126 راكبا، وبالتالي لا صحة للخبر المنشور تماما، حيث تم إنهاء إجراءات نحو 37 راكبا من الساعة 13.00 إلى الساعة 13.30، وإنهاء إجراءات سفر 20 راكبا آخرين من الساعة 13.30 إلى الساعة 14.00، ثم إنهاء إجراءات 32 راكبا من الساعة 14.00 حتى 14.30، والانتهاء من إجراءات باقي ركاب الرحلة وعددهم 38 راكبا، في تمام الساعة 15.00، والدليل على ذلك، أن الصورة المنشورة مع الخبر، لا تُظهر وجود تكدس، بل علي العكس من ذلك تماما”.

ثانيا: فيما يخص الخبر المنشور مرة أخرى بالموقع ذاته، كانت مصر للطيران قد نشرت عنه بيانا إعلاميا، في 12 أبريل الماضي، أوضحت فيه أن رحلتها رقم MS4413، كانت متجهة من مطار برج العرب إلى مطار جدة الدولي دون ركاب؛ وذلك لعودة معتمرين من جدة، وبعد إقلاعها بفترة وجيزة؛ حدث عطل فني مفاجئ، فقرر قائد الرحلة العودة مرة أخرى إلى مطار برج العرب، وفقا لإجراءات السلامة والأمان، وحرصًا من مصر للطيران على الركاب؛ فقد تم تجهيز طائرة أخرى بديلة، أقلعت من مطار القاهرة إلى مطار جدة لعودة الركاب، وعددهم 140 راكبًا، من مطار جدة، وهو إجراء متبع في جميع شركات الطيران.

وقالت مصر للطيران، إنه مما سبق، يتضح من هذه الأخبار التي تم نشرها، والتي تتضمن معلومات وبيانات مغلوطة، إن الهدف من مثل هذه الأخبار، هو تشويه صورة الشركة الوطنية مصر للطيران، وأن مثل هذه الأفعال، تتنافى تماما مع تشريعات وأخلاقيات الصحافة المصرية.

وناشدت مصر للطيران، جميع وسائل الإعلام، ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي، تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية، قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، بل تهدف إلى إثارة البلبلة لدى الرأي العام، وتشويه صورة المؤسسات الوطنية أمام عملائها.

مصر للطيران مطار القاهرة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

خناقة على الخط .. ماذا حدث بين محمد صلاح وكلوب؟.. اعرف القصة

لميت فلوس كتير.. نانسي صلاح تكشف تفاصيل عملها فى الشحاتة

حقيقة زواج مصطفى شعبان من مديرة أعمال عمرو دياب السابقة|خاص

صدمة.. أول تعليق من يورجن كلوب على المشادة مع محمد صلاح

فرج عامر يوجه رسالة لـ لاعب الأهلي محمد عبد المنعم

مومياوات وتماثيل.. سقوط موظف بكنز أثري في أسيوط.. صور

100 ألف جنيه | غرامة مالية كبيرة على نجم الأهلي| تفاصيل

لقطة أثارت الجدل.. ماذا فعل محمد عبد المنعم خلال مباراة الأهلى ومازيمبي؟

ترشيحاتنا

تطبيق التوقيت الصيفي.. احذر غرامة مخالفة مواعيد فتح وغلق المحلات

جرأة لم تمتلكها دول.. الثورة مشتعلة والاعتقالات تتوسع والتوتر والتصعيد قائم| ماذا يريد طلاب جامعات أمريكا؟

تخفيض 210 آلاف جنيه لهذه السيارة العائلية .. تفاصيل

مفاجآت بالمحادثات الهاتفية لمسئولي شركة طيران متهمين بالاتجار في النقد الأجنبي

أهالي الأسرى لـ نتنياهو: على إسرائيل أن تختار إما رفح أو الصفقة

تصريحات نارية من عمر جابر قبل مواجهة الزمالك ودريمز الغاني في الكونفدرالية


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل كوكيز بالعسل| بأسهل الخطوات

اختراع التليجراف.. ما أول رسالة أرسلت في العالم؟

خناقة على الخط .. ماذا حدث بين محمد صلاح وكلوب؟.. اعرف القصة

هل تناول الزنجبيل والكركم معًا يقلل من فوائدهما؟ .. مفاجأة صادمة

فيديو

لميت فلوس كتير.. نانسي صلاح تكشف تفاصيل عملها فى الشحاتة

مصر تواصل أعمال الجسر الجوى لإسقاط المساعدات الإنسانية والإغاثية على شمال قطاع غزة

ابني وأهلي قاطعوني.. ميار الببلاوي تنهار على الهواء بسبب هجوم شيخ عليها

ختام فعاليات البطولة العربية العسكرية للفروسية في مدينة مصر للألعاب الأولمبية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: نصائح لتفادي خوف المطبات الجوية اثناء السفر

د. الشيماء المشد

د. الشيماء المشد تكتب: التسويق في العالم العربي.. تحولات وآفاق في عصر الذكاء الاصطناعي

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح: شرايين الحياة إلى سيناء

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: مستقبل حماس في غزة

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: الثقافة.. والمختلفون الخمسة

هند عصام

هند عصام تكتب: رمسيس الثاني يستنسخ

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الميول المهنية.. شغف الاهتمام

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: ذكرى تحرير سيناء .. وعظمة الانتصار المصري

اﻟﻤﺰﻳﺪ