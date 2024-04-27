الانتخابات والرهائن الآن.. الآلاف يحتجون في إسرائيل ضد حكومة نتنياهو

خرج آلاف الإسرائيليين في حيفا، مساء اليوم السبت، يتظاهرون ضد حكومة الاحتلال الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو ويطالبون بإطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين لدى حركة حماس في قطاع غزة.

ووفقا لوسائل الإعلام الإسرائيلية فقد قاد المسيرة وزير الدفاع الإسرائيلي الأسبق، موشيه بوجي يعلون، وهتف المتظاهرون "الانتخابات والرهائن الآن، لن نستسلم".

أيضا خرج آلاف الإسرائيليين يتظاهرون في ساحة باريس بالقدس المحتلة للمطالبة بعودة الأسرى والمطالبة بإجراء انتخابات.

وبحسب وسائل الإعلام فقد سار المتظاهرين وهم يحملون لافتات كتب عليها من بين أمور أخرى "سجناء نتنياهو".