لميس الحديدي: مصر تقود مفاوضات الساعات الأخيرة لحقن دماء الفلسطينيين|فيديو

قالت الإعلامية لميس الحديدي، إن مفاوضات الساعات الأخيرة التي تقودها مصر مع مختلف الجهات في الوقت الحالي لمحاولة التوصل لهدنة ولو مؤقتة هدفها حقن دماء الفلسطينيين وتبادل الأسرى والمحتجزين الإسرائيليين ووقف عملية اجتياح رفح وزيادة وتيرة دخول المساعدات للقطاع.



وأضافت لميس عبر برنامجها "كلمة أخيرة" الذي تقدمه على شاشة ON: أن الوفد المصري في تل أبيب يناقش الوصول إلى هدنة، وغالبية أعضاء الحكومة وافقوا ما عدا الجانب المتطرف ممثلاً في وزير المالية الإسرائيلي الذي لوح بالاستقالة في حال إلغاء عملية رفح".

رد حماس

وتابعت: "الورقة وافق عليها من الجانب الإسرائيلي والآن في انتظار رد حماس في خلال 48 ساعة وهناك مسئولية مهمة على عاتق قادة حماس للوصول لهدنة يحتاجها القطاع بعد استشهاد 34 ألف فلسطيني، وذلك للتهدئة ليس فقط من أجل عملية رفح لكن القطاع منهك وهناك 34 ألف شهيد".