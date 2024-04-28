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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تحقيقات وملفات

الكاف يصدم الترجي| الأهلي يكافئ التونسي وصن داونز بـ 40 مليون جنيه إسترليني|تفاصيل

صور أرشيفية
صور أرشيفية

في خطوة تاريخية مثيرة، تأهل النادي الأهلي إلى نهائي دوري أبطال أفريقيا لمواجهة الترجي التونسي. تأتي هذه المواجهة بعد أداء مذهل من الأهلي في مباريات نصف النهائي حيث تفوق على مازيمبي الكونغولي بنتيجة 3-0 في لقاء الإياب، ليضمن مقعدًا في النهائي القاري.

تفاصيل انتصار الأهلي وتأهله للنهائي

في لقاء مثير ومفعم بالحماس، استطاع النادي الأهلي تحقيق الفوز الكبير على مازيمبي في استاد القاهرة الدولي. افتتح التسجيل للأهلي المهاجم المتألق محمود كهربا في الدقيقة الـ16 بعد تمريرة رائعة من محمد شريف. وفي الدقيقة الـ32، أضاف علي معلول الهدف الثاني للأهلي من ضربة جزاء بعد عرقلة لاعب الفريق الأحمر داخل منطقة الجزاء. وفي الشوط الثاني، أتت اللمسة الأخيرة عبر كهربا مجددًا بعد تمريرة سحرية من عمرو السولية في الدقيقة الـ79، لتحسم النتيجة 3-0 لصالح الأهلي.

مزايا وإيجابيات الأهلي قبل المواجهة النهائية

بعد تأهله الرائع والمقنع لنهائي دوري أبطال أفريقيا، يدخل النادي الأهلي المباراة النهائية بثقة عالية ومعنويات مرتفعة. تعتبر الخبرة الكبيرة للاعبي الفريق في البطولات القارية من أهم المزايا التي يمتلكها الأهلي. ويتمتع النادي الأهلي بميزة اخرى كبيرة على حساب خصمه في النهائي الترجي التونسي، قبل لقاء الفريقين المرتقب، في نهائي دوري الأبطال.

 

وتكمن تلك الميزة في خوض النادي الأهلي وفقا للاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف”، ذهاب نهائي دوري الأبطال خارج ملعبه، على أن يخوض مواجهات الإياب أمام الترجي على أرضه وأمام جماهيره، وهي ميزة إضافية من شأنها أن يستفاد منها الفريق الأحمر على حساب شقيقه التونسي مثلما حدث في مواجهتي مازيمبي الكونغولي في نصف النهائي.
 

جوائز النهائي والمشاركة في كأس العالم للأندية
بعد تأهل الأهلي للنهائي، حصل كل من الترجي التونسي وصن داونز الجنوب أفريقي على بطاقات تأهل لكأس العالم للأندية 2025، التي ستُقام في الولايات المتحدة. هذه البطاقات تأتي كمكافأة للأندية الأخرى على تمثيل القارة الأفريقية في المنافسة العالمية.

 

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم قد أعلن قبل مباراة الأهلي ومازيمبي، أن فوز الفارس الأحمر يمنح الترجي التونسي وصن داونز الجنوب أفريقي بطاقتي التأهل المتبقيتين عن قارة أفريقيا للمشاركة في كأس العالم للأندية برفقة الأهلي والوداد المغربي، بغض النظر عن نتيجة المباراة النهائية.

 

وكانت تقارير صحفية قد ذكرت أن كل فريق يشارك في بطولة كأس العالم للأندية التي ستقام في الولايات المتحدة الأمريكية 2025، يحصل على جائزة مالية بشكل مبدئي بين 40 إلى 50 مليون جنيه إسترليني نظير المشاركة.


ووفقًا للتقارير الصحفية فإن ناديي الترجي وصن داونز ضمنا الحصول على الجائزة المالية الكبرى بعد فوز الأهلي على مازيمبي بثلاثية وتأهله للمباراة النهائية. 

 

بهذا، ينتظر عشاق كرة القدم عربيًا وإفريقيًا وعالميًا مواجهة الأهلي والترجي في نهائي دوري أبطال أفريقيا بفارغ الصبر، والتي يُتوقع أن تكون من أبرز المواجهات الكروية لهذا العام.

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