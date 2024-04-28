بينهم فتاة وطفلان.. جيش الاحتلال يعتقل 15 فلسطينيا من الضفة الغربية

قال نادي الأسر الفلسطيني، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت منذ مساء أمس وحتى صباح اليوم 15 فلسطينيا على الأقل من الضفة الغربية، بينهم فتاة، وطفلان، إضافة إلى أسرى سابقين.

وأضاف في بيان مشترك مع هيئة شؤون الأسرى والمحررين أن عمليات الاعتقال توزعت على محافظات: طولكرم، وقلقيلية، وجنين، وطوباس، وسلفيت، وأريحا، والقدس.

وأشار إلى أن قوات الاحتلال تواصل تنفيذ عمليات اقتحام وتنكيل واسعة، خلال عمليات الاعتقال، يرافقها اعتداءات بالضرب المبرّح، وتهديدات بحقّ المعتقلين وعائلاتهم، بالإضافة إلى عمليات التخريب والتدمير الواسعة في منازل المواطنين.

يشار إلى أنّ حصيلة الاعتقالات بعد هجوم السابع من أكتوبر، بلغت نحو (8495)، وهذه الحصيلة تشمل من جرى اعتقالهم من المنازل، وعبر الحواجز العسكرية، ومن اضطروا لتسليم أنفسهم تحت الضغط، ومن احتجزوا كرهائن.