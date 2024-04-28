سؤال برلماني حول استعدادات الحكومة لحرائق الصيف

تقدم النائب هشام حسين، أمين سر لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، بسؤال إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير التنمية المحلية، بشأن استعدادات الحماية من الحرائق مع ارتفاع درجات الحرارة في الصيف.

وقال حسين في سؤاله، شهدت الفترة الأخيرة، وقوع عدد كبير من حوادث الحرائق، في مناطق مختلفة بالقاهرة والمحافظات.

وأضاف: تزداد مخاطر تكرار تلك الحوادث مع دخول فصل الصيف، الذى من المتوقع أن يشهد ارتفاعا كبيرا في درجات الحرارة بما يساعد بدوره في زيادة معدل الحرائق.

وتابع، رغم جهود الدولة في تطوير المناطق القديمة، إلا أنه لا تزال هناك بعض المناطق القديمة المكتظة بالمحلات والبضائع وتشهد زحاما باستمرار ، مثل سوق العتبة وغيرها من المناطق ذات الشوارع الضيقة التى تفتقد إلى عوامل التأمين من الحرائق، وهو ما يمثل خطرا كبيرا في فصل الصيف.

وتابع: أريد توجيه سؤال للحكومة بشأن استعداداتها لحماية مثل تلك المناطق القديمة من أخطار الحريق وكيفية التعامل مع أي حوادث حريق بها، ومدى إمكانية تزويد تلك المناطق بمضخات مياه ثابتة لاستخدامها في حالة وقوع حوادث حريق.