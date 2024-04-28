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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

نائب: افتتاح الرئيس السيسي مركز البيانات والحوسبة السحابية يعكس رؤيته لبناء مستقبل أفضل

النائب نادر الخبيري،
النائب نادر الخبيري، عضو مجلس النواب

أشاد النائب نادر الخبيري، عضو مجلس النواب، بافتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي لمركز البيانات والحوسبة السحابية الحكومية.

وقال الخبيري، في تصريحات صحفية له، إن مركز البيانات والحوسبة السحابية الحكومية، يمثل خطوة هامة نحو تحقيق التطور التكنولوجي والرقمي في مصر.

وأوضح عضو مجلس النواب، أن  هذا المركز يعتبر أحدث مرافق الحوسبة السحابية على مستوى الحكومة، وهو يتيح تخزين ومعالجة البيانات بطريقة آمنة ومرنة.

وأكد النائب نادر الخبيري، أن الرئيس السيسي يسعى إلى مواكبة التطورات التكنولوجية العالمية وذلك لتعزيز كفاءة الخدمات الحكومية وتحسين جودتها، ويوفر بيئة تشغيلية موثوقة للتطبيقات الحكومية المختلفة، للتسهيل على المواطنين.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن المركز سيمكن الحكومة من تحقيق الأهداف الاستراتيجية للتحول الرقمي وتعزيز الشفافية والكفاءة في تقديم الخدمات للمواطنين، وسيسهم في تعزيز التنمية المستدامة وتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للتكنولوجيا والابتكار.

وتابع النائب نادر الخبيري، أن إنشاء المركز يعمل يعكس التزام الحكومة بتطوير البنية التحتية التكنولوجية ودعم الابتكار وريادة الأعمال، فضلا أنه يعكس رؤية الرئيس عبدالفتاح السيسي في بناء مستقبل مصر الواعد وتحقيق التنمية الشاملة.

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